Киев остава без ток по 14-16 часа в денонощие за месеци

Украинската столица страда от прекъсвания на електрозахранването с продължителност по 14-16 часа на денонощие и тази ситуация може да продължи поне до март 2026 г. Това каза Олег Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги, пред украинското издание "Телеграф".

Проблемът не е в липсата на производство на електроенергия, а по-скоро в невъзможността тя да се доставя до Киев заради повредената инфраструктура, каза той.

Докато досега трудности е имало с Ровенската и Хмелницката АЕЦ, сега и Южноукраинската атомна електроцентрала също вече не може да работи с пълен капацитет, тъй като четири от деветте ѝ енергоблока са спрени от работа.

Постоянните руски удари по енергийни съоръжения усложняват ремонтите и удължават периодите за възстановяване, предупреди той.

Според експерта, с настъпването на студеното време натоварването на системата ще се увеличи, а заедно с това и рискът от нови аварии.

В някои региони на страната, например в Черкаска област на източната граница, ситуацията е още по-тежка, посочи той - там режимът е 2 часа има ток, след което 6 часа хората стоят без електричество.

