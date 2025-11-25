Войната в Украйна:

Киев остава без ток по 14-16 часа в денонощие за месеци

25 ноември 2025, 13:54 часа 357 прочитания 0 коментара
Киев остава без ток по 14-16 часа в денонощие за месеци

Украинската столица страда от прекъсвания на електрозахранването с продължителност по 14-16 часа на денонощие и тази ситуация може да продължи поне до март 2026 г. Това каза Олег Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги, пред украинското издание "Телеграф".

Проблемът не е в липсата на производство на електроенергия, а по-скоро в невъзможността тя да се доставя до Киев заради повредената инфраструктура, каза той.

Докато досега трудности е имало с Ровенската и Хмелницката АЕЦ, сега и Южноукраинската атомна електроцентрала също вече не може да работи с пълен капацитет, тъй като четири от деветте ѝ енергоблока са спрени от работа.

Още: Киев пак гори, но Украйна подпали завода за най-скъпите руски военни самолети (ВИДЕО)

Постоянните руски удари по енергийни съоръжения усложняват ремонтите и удължават периодите за възстановяване, предупреди той.

Според експерта, с настъпването на студеното време натоварването на системата ще се увеличи, а заедно с това и рискът от нови аварии.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В някои региони на страната, например в Черкаска област на източната граница, ситуацията е още по-тежка, посочи той - там режимът е 2 часа има ток, след което 6 часа хората стоят без електричество.

Още: Русия порази посолството на Азербайджан в Киев, Баку видя умишлени действия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
ток Киев електричество война Украйна електричество Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес