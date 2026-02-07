Любопитно:

07 февруари 2026, 16:58 часа 46 прочитания 0 коментара
Епстийн наредил две удушени момичета да бъдат погребани край ранчото му?

Финансистът милионер и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн е наредил "две чуждестранни момичета" да бъдат погребани близо до пустинното му ранчо, след като били "удушени до смърт по време на сексуална сесия с фетиш елементи". Това се твърди в имейл, цитиран от RadarOnline.com, който е изпратен от мъж, работил за Епстийн, като мъжът добавя, че телата са "някъде сред хълмовете" извън ранчото на Епстийн в Ню Мексико.

Имейлът, озаглавен "Поверително: Джефри Епстийн", съдържа и линкове към 7 видеоклипове, за които се твърди, че показват Епстийн докато прави секс с непълнолетни момичета. Имейлът е препратен на ФБР само три месеца след като Епстийн почина в ареста в поправителен център в Ню Йорк, където очакваше съдебен процес.

Първоначално имейлът е бил изпратен на мъж на име Еди Арагон на 21 ноември 2019 г., преди да бъде препратен на ФБР. В него пише: "Едуард. Това е чувствителна информация, така че ще бъде първият и последният имейл в зависимост от вашата преценка. Можете да изберете да го приемете или да го изхвърлите, но това идва от човек, който е бил там и е видял всичко, като бивш служител на "Зоро"."

В имейла си подателят посочва, че записите са направени в дома на Епстийн "като моя застраховка срещу бъдещ съдебен процес", посочва изданието.

Заглавната снимка е илюстративна.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
