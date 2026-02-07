Извънредни мерки в Куба след петролната блокада от САЩ

Куба въвежда мащабни мерки за икономия на гориво, включително съкращаване на обществения транспорт, ограничаване на занятията в училищата и университетите и редуциране на туризма, на фона на засиленото напрежение със САЩ и затягането на петролното ембарго, предаде ДПА, цитирана от БТА. Правителството на социалистическия карибски остров заяви, че извънредните стъпки имат за цел да гарантират функционирането на икономиката и на основните обществени услуги.

ОЩЕ: Въпреки блокадата: Русия ще продължи да доставя петрол на Куба

Енергийна блокада

Куба не е получавала петрол от Венецуела от декември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди пълна блокада на движението на санкционирани петролни танкери, доставящи нефт за Куба. Каракас беше стратегически съюзник на Хавана в Южна Америка.

Но след падането от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който бе заловен от американските въоръжени сили в началото на януари, Куба загуби важен партньор. Впоследствие Тръмп заплаши да наложи мита върху доставчиците на петрол за Куба, което подтикна Мексико, доскоро най-големият снабдител с петролни продукти на острова, да прекрати доставките.

С цел пестене на енергия държавната администрация ще работи само от понеделник до четвъртък, съобщиха официални представители. Автобусният, железопътният и фериботният транспорт ще бъдат значително ограничени, а държавни служители може да бъдат пренасочвани към други, по-важни сектори, където има кадрови недостиг.

ОЩЕ: САЩ с тревожно предупреждение към гражданите си в Куба

Спиранията на тока стават все по-чести, електропреносната мрежа е в тежко състояние, има недостиг на храни и лекарства, а след задълбочаването на кризата намаля и броят на туристите, посещаващи острова.

Хаванският университет съобщи, че до голяма степен ще преустанови присъственото обучение за период от 30 дни.

ОЩЕ: Русия обеща пари на Куба и осъди Тръмп, в Москва протестираха за свобода на Мадуро (ВИДЕО)

Туризмът, жизненоважен източник на чуждестранна валута, също ще бъде засегнат.

Според експерти обстановката може да се влоши още. Кубинците от години се справят с последиците от лошо управление и втвърдяването на политиката на САЩ.