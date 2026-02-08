Протестът в Минесота роди идея: Районът иска да стане провинция на Канада

Всъщност Доналд Тръмп иска да направи Канада 51-вия американски щат. В Минесота обаче сега правят точно обратното: искат да се присъединят към Канада: „Минесота днес щеше да е по-добре, ако принадлежеше на Канада“, заяви бившият губернатор на Минесота Джеси Вентура по канадската телевизия Си-Би-Си (CBC).

Нова протестна инициатива набира скорост в американския щат – Минесота да излезе от състава на Съединените щати и да се присъедини към Канада като нейна единайсета провинция, пише германската обществена медия АРД.

Министър-председателят на съседната канадска провинция Онтарио, Дъг Форд, не би имал нищо против подобно развитие. Преди време той се противопостави на искането на Тръмп Канада да стане 51-вият американски щат, като излезе с контрапредложение: „Какво ще кажете да купим Аляска, а също и Минесота и Минеаполис?“, попита той тогава риторично.

Минесота да стане „Минетоба“

Сега тази полемика придобива нова актуалност в светлината на акциите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Минеаполис: в щата се разпространяват стикери с призив Минесота да бъде преименувана на „Минетоба“ – по аналогия със съседната канадска провинция Манитоба.

Джеси Вентура е говорител на протестната инициатива и един от най-известните граждани на Минесота. Легендарният кечист спечели през 1998 г. изборите за губернатор на Минесота като независим кандидат и управлява щата в продължение на четири години. Той познава Тръмп от времето, когато беше професионален борец. За политиците от Минесота той има ясна препоръка: „Останете твърди и не давайте нищо на този човек."

Тръмп възприема всяко отстъпление като знак за слабост, каза Вентура пред канадската телевизия CBC. Именно затова Минесота трябва да го заплаши, че ще напусне САЩ: „Този страхлив дезертьор от военна служба трябва да научи, че Минесота не се предава. И че сега е избрал грешния щат", цитира думите му германската обществена медия.

Умно, но все пак нереалистично

Разочаровани жители на Минесота представят в интернет допълнителни аргументи за присъединяване към Канада. Минесота има обща граница и добри съседски отношения с две канадски провинции: Онтарио и Манитоба. Подобно на канадците, жителите на Минесота обичат ледените зими, хокея на лед и социалната система. И не на последно място, градовете близнаци Минеаполис и Сейнт Пол се намират още по-на север от канадския Торонто, изрежда АРД някои от централните аргументи на привържениците на идеята Минесота да стане канадска.

Минесота като 11-а провинция на Канада – това наистина е една умна протестна инициатива. Която обаче ще си остане само идея. Защото след Гражданската война в САЩ има решение на Върховния съд от 1869 г., че нито един щат не може да напусне федерацията по собствена инициатива.

Изтеглят агенти на ICE от Минеаполис

Междувременно стана ясно, че ICE ще намали броя на своите агенти в щата Минесота. Шефът на имиграционната служба Том Хоман, известен още като „граничния цар“ на президента Доналд Тръмп, обяви, че изтегля незабавно 700 служители на реда от операцията на ICE в Минеаполис, съобщи БиБиСи. Той признава, че операцията не е била перфектна и увери, че оттук нататък фокусът ще бъде върху тези, които пребивават в САЩ нелегално, допълва британското издание.

