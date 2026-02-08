"Един от най-мрачните дни": Защо 1/3 от журналистите на "Вашингтон пост" са уволнени?

Над 300 журналисти - около една трета от целия екип на американския вестник "Вашингтон пост” бяха уволнени през седмицата. Става дума за огромен брой от международните кореспонденти на медията, всички спортни журналисти, много журналисти, които се занимават с дигитални разследвания, както и още десетки други. Цялото кореспондентско бюро на престижния вестник в Украйна е било затворено вчера. "Току що ме уволниха от "Вашингтон пост”, докато се намирам в активна военна зона”, написа в Х журналистката Лизи Джонсън.

Последиците ще се усетят

"Вашингтон пост” е един от най-престижните американски вестници. Журналистите му разкриват истории като скандала с Уотъргейт, както и изтеклите секретни документи от Пентагона. Работата на професионалистите от медията им е донесла многобройни награди "Пулицър”.

I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1 — lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026

Мат Мъри, главен редактор на "Вашингтон пост”, е заявил в разговор със служителите на редакцията в сряда сутринта, че компанията е губила твърде много пари в продължение на твърде дълго време и "не е отговаряла на нуждите на читателите”. Мъри обяснил, че вестникът иска да се фокусира повече върху политиката и американските новини, както и върху бизнеса и здравеопазването. Международните новини, културата, технологиите и спорта вече не са приоритет на медията.

Цялото бюро на "Вашингтон пост” за Близкия изток е разпуснато. Питър Фин - началникът на международния отдел във вестника, е поискал също да бъде уволнен, когато разбрал какъв процент от неговия екип ще остане без работа. Всички фотожурналисти също са уволнени.

Как се стигна дотук?

През 2013 г. Джеф Безос - един от най-богатите хора в света и собственик на "Амазон”, купи "Вашингтон пост”, който по това време се бореше с финансови проблеми. Тогава организацията вижда Безос като решение на проблемите си, обяснява медийният експерт Дейвид Фолкънфлик. В началото рискът се отплаща, пише АРД - по време на първия мандат на Доналд Тръмп "Вашингтон пост” отразява работата на кабинета на президента много силно, смята експертът.

След края на първия мандат на Тръмп обаче вестникът е изправен пред сериозни загуби. По всичко личи, че Безос не е доволен, че все повече хора спират абонаментите си за вестника. Журналистката Сали Куин смята, че причина за спирането на абонаменти обаче е и промяната в политическата позиция на "Вашингтон пост”. Например по време на предизборната кампания за президентските избори през 2024 г. Вестникът за пръв път не пише обичайната си редакторска позиция, в която обявява кой кандидат подкрепя. Това е дългогодишна практика в американските медии, а "Вашингтон пост” обичайно се асоциира с Демократическата партия и се очакваше да се обяви в подкрепа на Камала Харис. 300 000 души са спрели абонаментите си, след като вестникът обявява, че тази година няма да напише такава позиция, като стана ясно, че причината да я няма е опозицията тъкмо на Джеф Безос.

"Един от най-мрачните дни в историята на една от най-големите новинарски организации в света”

Коментарната секция на вестника постепенно става все по-консервативна - нещо, с което читателите на вестника изглежда не са съгласни. Все повече хора се отказват от абонаментите си в следващите месеци. "Това бяха много изгубени пари”, коментира Сали Куин.

Дон Греъм, чието семейство е било собственик на "Вашингтон пост” в продължение на повече от половин век и е ръководило превръщането му в първокласен вестник, разкрил скандала "Уотъргейт”, заяви в публикация във Facebook, че "ще трябва да се научи да чете вестника по нов начин, тъй като от края на 40-те години на миналия век започва да чете от спортната страница”.

Марти Барон, бивш главен редактор на "Вашингтон пост”, заяви в изявление, че сряда "е един от най-мрачните дни в историята на една от най-големите новинарски организации в света”. "Амбициите на "Вашингтон пост” ще бъдат значително намалени, талантливите и смели журналисти ще бъдат още по-намален, а на обществеността ще бъде отказан достъп до репортажи, основани на факти - в нашите общности и по целия свят, които са необходими повече от всякога", написа Барон.

