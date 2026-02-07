Осъдиха Uber да изплати 8,5 млн. долара на пътничка, изнасилена от шофьор

Uber, компанията собственик на приложението за поръчване на таксита, бе осъдена от американски съд да плати 8,5 милиона долара на пътничка, изнасилена от шофьор. Жителката на Оклахома Джейлин Дийн заведе дело срещу Uber през 2023 г., месец след като престъплението е било извършено в Аризона. В делото тя заяви, че е била пияна, когато се е обадила на шофьор на Uber. Жената поръчала такси от къщата на приятеля си до хотел. По време на пътуването шофьорът задал на Дийн неприятни въпроси, след което спрял колата и я изнасилил.

Ищцата заяви, че Uber е знаела за вълната от сексуални посегателства, извършени от нейни шофьори, но не е предприела мерки за подобряване на безопасността на пътниците.

Съдебните заседатели намериха компанията отговорна за действията на таксиметровия шофьор. Те присъдиха на Дийн 8,5 милиона долара обезщетение, но отказаха наказателни обезщетения в размер на 140 милиона долара, поискани от прокуратурата заради другите обвинения на Дийн към компанията - за небрежност и недостатъчна сигурност.

Адвокатът на жертвата, Александра Уолш, заяви пред съда, че Uber се е представял като безопасен вариант за жени, пътуващи през нощта. Но това се оказа невярно. "Жените знаят, че светът е опасен. Ние знаем за риска от сексуално посегателство. Те ни накараха да повярваме, че това място ще ни защити от него", посочи тя пред съда, цитирана от The Guardian.

