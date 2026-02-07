Специална пуешка операция: Окупация и терор в американски град (ВИДЕО)

В днешно време особено силно се усеща как светът става все по-малко спокойно място, не само заради безпрецедентната като мащаб война в Украйна, каквато Европа, а и светът, не са виждали от Втората световна война насам. И изглежда не само хората стават все по-изнервени, но и животните.

Пример е град Джейнсвил (65 000 души население), окръг Рок, щата Уисконсин. Там диви пуйки са започнали все по-сериозно да осъществяват окупация и терор над местните жители. Видеокадри от микродействия в рамките на специалната пуешка операция показват как пощальон е принуден да отстъпи под напора на нахалните птици.

И ако възрастен човек все пак по-лесно би се справил, вече има разкази пред местни медии, че наглите пернати нападали по-дръзко и деца. Местен жител твърди, че ято пуйки е атакувало 8-годишния му син и са докарали стрес на детето - птиците са почти толкова високи, колкото момченцето, особено с вирнати шии.

Зоолози отбелязват, че подобно поведение е рядкост за пуйките и съветват хората, които стават обект на пушеката агресия, са действат така, сякаш са по-големи - например, като носят чадър. В култовия филм "Боговете сигурно са полудели 2" детенце, което беше гонено от хиена, я плашеше като слагаше на главата си голямо парче дървена кора и така самото то изглеждаше по-голямо - поне докато кората не се пречупи на две.

