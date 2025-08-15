Няма да са само двамата: Ето кой още ще е на срещата Тръмп - Путин (ВИДЕО)

Ще се образува тълпа в стаята, където американският президент Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин трябва да се срещнат очи в очи, предаде BBC, позовавайки се на информация на прессекретаря на Белия дом Каролайн Лийвит, която каза пред репортери, че към Тръмп ще се присъединят държавният секретар Марко Рубио и специалния пратеник в Русия Стив Уиткоф, се казва още в материала на медията.
На двустранния обяд, който следва - Рубио, Уиткоф, министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лутник, министърът на отбраната Пийт Хегсет и началникът на щаба Сузи Уайлс също ще присъстват.
Тази нова конфигурация неизбежно ще промени психологическата динамика на тази среща, която Украйна и европейците се опасяват, че ще позволи на Владимир Путин да манипулира американския си колега, пише френският вестник Le Monde. ОЩЕ: Тръмп пред Fox News: Ако срещата с Путин не мине добре, ще си тръгна
Тръмп кацна в Аляска
Самолетът с Тръмп и неговата компания вече кацнаха в Анкъридж.
Очаква се Тръмп да се срещне с руския диктатор Владимир Путин в базата Елмендорф-Ричардсън около 11:30 местно време (19:30 GMT/20:30 BST), което ще отбележи първата среща лице в лице на двамата лидери, откакто Тръмп се завърна в Белия дом за втория си мандат, добавя BBC.
Песков чака господаря си
На мястото на срещата пристигна кортежът на Владимир Путин — два президентски автомобила "Аурус" с кремълски номера, а прессекретаря на Кремър Дмитрий Песков чака господаря си, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. ОЩЕ: Тръмп пред Fox News: Ако срещата с Путин не мине добре, ще си тръгна
Peskov is Already Waiting for His Master— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025
The motorcade of Vladimir Putin has arrived at the meeting location — two presidential "Aurus" cars with Kremlin license plates, Senat and Arsenal. pic.twitter.com/TMpWjRCFlx
Минути по-късно самолетът, превозващ Владимир Путин, също кацна във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска, където той трябва да се срещне с Доналд Тръмп, предаед френското издание Le Monde.
❗ BREAKING: Putin's Plane Has Landed in Anchorage. pic.twitter.com/4C5bWUwhQW— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025