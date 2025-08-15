Раздвижване в наказателния процес срещу Болсонаро

Върховният съд на Бразилия определи 2 септември за начало на наказателния процес срещу бившия президент Жаир Болсонаро и другите обвиняеми, за които се смята, че са замесени в опита за преврат, предаде италианската информационна агенция ANSA. Извънредни заседания са насрочени за 2, 3, 9, 10 и 12 септември по искане на докладчика по делото, съдия Александър де Мораеш.

Адвокатите са изненадани

Адвокатите на Болсонаро и другите обвиняеми бяха изненадани от бързината на действията на Мораеш: в сряда те поискаха оправдаването на клиента си, като твърдяха, че няма конкретни доказателства в подкрепа на обвиненията и поставиха под въпрос валидността на показанията на неговия сътрудник, подполковник Мауро Сид.

Според де Мораеш „всички процедури“ са били спазени и определянето на датата е било необходимо, за да се гарантира „бързината“ на процеса и „ефективността на правосъдието“. ОЩЕ: "В знак на протест": Поддръжници на Болсонаро окупираха трибуната на парламента

Защо го съдят?

Бившият крайнодесен лидер, който беше президент от 2019 до 2022 г., е съден за опит за държавен преврат срещу настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Той дори беше принуден да носи електронна гривна и му беше забранено да използва социални мрежи. Аргументът беше, че Болсонаро и синът му Едоардо подстрекавали към враждебни действия на САЩ срещу Бразилия и се опитвали да пречат на делото срещу бившия президент. В отговор Болсонаро направи изявления пред медиите, които бяха разпространени в социалните мрежи и предизвика предупреждение от страна на съдията от Върховния съд Де Мораиш.

Болсонаро рискува да получи над 40 години затвор. Той е съден заедно с още седем негови бивши сътрудници. Болсонаро също така няма право да се кандидатира за избираема длъжност до 2030 г. ОЩЕ: Болсонаро може да се озове зад решетките