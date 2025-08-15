Войната в Украйна:

Раздвижване в наказателния процес срещу Болсонаро

15 август 2025, 22:19 часа 279 прочитания 0 коментара
Раздвижване в наказателния процес срещу Болсонаро

Върховният съд на Бразилия определи 2 септември за начало на наказателния процес срещу бившия президент Жаир Болсонаро и другите обвиняеми, за които се смята, че са замесени в опита за преврат, предаде италианската информационна агенция ANSA. Извънредни заседания са насрочени за 2, 3, 9, 10 и 12 септември по искане на докладчика по делото, съдия Александър де Мораеш.

Адвокатите са изненадани

Адвокатите на Болсонаро и другите обвиняеми бяха изненадани от бързината на действията на Мораеш: в сряда те поискаха оправдаването на клиента си, като твърдяха, че няма конкретни доказателства в подкрепа на обвиненията и поставиха под въпрос валидността на показанията на неговия сътрудник, подполковник Мауро Сид.

Според де Мораеш „всички процедури“ са били спазени и определянето на датата е било необходимо, за да се гарантира „бързината“ на процеса и „ефективността на правосъдието“. ОЩЕ: "В знак на протест": Поддръжници на Болсонаро окупираха трибуната на парламента

Защо го съдят?

Бившият крайнодесен лидер, който беше президент от 2019 до 2022 г., е съден за опит за държавен преврат срещу настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Той дори беше принуден да носи електронна гривна и му беше забранено да използва социални мрежи. Аргументът беше, че Болсонаро и синът му Едоардо подстрекавали към враждебни действия на САЩ срещу Бразилия и се опитвали да пречат на делото срещу бившия президент. В отговор Болсонаро направи изявления пред медиите, които бяха разпространени в социалните мрежи и предизвика предупреждение от страна на съдията от Върховния съд Де Мораиш.

Болсонаро рискува да получи над 40 години затвор. Той е съден заедно с още седем негови бивши сътрудници. Болсонаро също така няма право да се кандидатира за избираема длъжност до 2030 г. ОЩЕ: Болсонаро може да се озове зад решетките

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бразилия Жаир Болсонаро Болсонаро наказателно дело
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес