"В преследване на мир": Слоганът на срещата Тръмп-Путин в Аляска (СНИМКИ)

"В търсене (преследване) на мир" - такъв е слоганът на срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин на 15 август в Аляска. След като двамата лидери си стиснаха ръце и позираха за снимка на платформата с надпис "Аляска 2025" в Анкъридж, те се отправиха за разговорите си с обща лимузина, а след това седнаха в залата, под слогана на паната зад тях.

Републиканецът посрещна диктатора лично, а американските власти бяха опънали червен килим за издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски лидер.

Какво се очаква от срещата?

Преди срещата Тръмп каза, че няма да сключва сделки, защото това може да прави само Украйна. Той каза, че ще обсъди с Путин териториални въпроси, но че решения във връзка с тях също няма да се взимат. Няма да има и съвместна декларация. Очаква се единствено обща пресконференция, но и това не е на 100% сигурно.

Тръмп заплаши Путин с "много тежки последствия", ако откаже прекратяване на огъня в Украйна, но не уточни какви - вероятно става въпрос за санкции. Републиканецът заяви, че ще преследва именно тази цел - примирие. Но тази среща няма да е най-важната - ще има втора, която ще е по-ключова, каза американският лидер и намекна, че тя ще включва и украинския президент Володимир Зеленски.

Разговорите в Аляска ще се водят във формат "3 на 3" - Тръмп, държавният секретар Марко Рубио и пратеникът за Близкия изток (превърнал се в пратеник за Русия и Украйна) Стив Уиткоф от американска страна, както и Путин, външният министър Сергей Лавров и съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков.

Впоследствие ще има среща в още по-широк формат.

