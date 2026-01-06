Спорт:

06 януари 2026, 01:38 часа 533 прочитания 0 коментара
Хегсет: Десетки кубински охранители на Мадуро са убити в Каракас, руските ПВО не работиха добре (ВИДЕО)

Близо 200 американски военни са участвали в операцията в Каракас по залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, предаде Франс прес.

Още: "Аз все още съм президент на Венецуела": Мадуро не се призна за виновен пред съда в Ню Йорк

„Преди три нощи, в центъра на Каракас във Венецуела, почти 200 от най-добрите ни американци отидоха в центъра на Каракас, изглежда тези руски противовъздушни отбрани не работиха чак толкова добре, нали?“ – каза министърът на отбраната.

Операцията, която е много критикувана в международната общност, беше извършена за няколко часа посред нощ в Каракас. "Близо 200 от нашите велики американци отидоха в центъра на Каракас. Нито един от тях не изгуби живота си“, заяви Хегсет.

Още: Мадуро нае адвоката на Джулиан Асандж за защитата си по делото за наркотероризъм

Тридесет и двама кубински охранители на Мадуро са били убити по време на операцията, заяви на свой ред Куба, която е съюзник на Каракас. 

Още: Колумбийският президент към Рубио: "Брат, да видим дали можеш да ме вкараш в затвора" (ВИДЕО)

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Венецуела САЩ Каракас Николас Мадуро
