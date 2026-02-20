На Съвета за мир: Аржентинският президент пя хит на Елвис (ВИДЕО)

Президентът на Аржентина Хавиер Милей поднесе необичаен спектакъл на първото заседание на Съвета за мир, състояло се вчера във Вашингтон. От кадри, които публикува унгарският премиер Виктор Орбан в Instagram се вижда как Милей взима микрофона и приглася на парчето "Burning Love" на Елвис Пресли.

Всъщност Милей е известен с рок изявите си по време на предизборни концерти и други прояви, но в повечето случаи изпълнява аржентински парчета.

Припомняме, че по-рано днес редица световни издания направиха обзор на първата среща на Съвета на мир. Определението на "Политико" бе, че светът наблюдава "47-минутен спектакъл" на Тръмп и че събитието е било съсредоточено основно върху самия Тръмп. Похвали сам себе си и поиска пари: Как протече първата среща на Съвета за мир на Тръмп (СНИМКИ)