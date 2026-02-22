Войната в Украйна:

Арсенал изля гнева си върху Тотнъм и показа, че е готов да стане шампион на Англия

22 февруари 2026, 20:41 часа 454 прочитания 0 коментара
Арсенал изля гнева си върху Тотнъм и показа, че е готов да стане шампион на Англия

Лидерът в английската Висша лига Арсенал успя да победи Тотнъм с 4:1 като гост в свирепото дерби на Северен Лондон от 27-ия кръг. Еберечи Езе и Виктор Гьокереш отбелязаха по два гола за успеха, който увеличи преднината пред втория Манчестър Сити на пет точки, макар и "гражданите" да са с мач по-малко. Тотнъм пък записа трета поредна загуба и първа под ръководството на Игор Тудор, който тръгна с поражение в официалния си дебют и ще трябва да пази отбора си далеч от зоната на изпадащите.

Арсенал разби Тотнъм след шоу на Езе и Гьокереш

Дербито започна динамично, като Арсенал показа, че иска да доминира. Още в първите минути "топчиите" създадоха няколко положения за гол, но не се възползваха. В 32-ата минута хората на Микел Артета все пак взеха аванс. Еберечи Езе отново се превърна в кошмар за "шпорите", отбелязвайки нов гол във вратата им. Радостта на Арсенал обаче продължи по-малко от две минути, тъй като Рандал Коло Муани успя да изравни за Тотнъм след грешка на Деклан Райс.

Още: Битката за топ 4 се завърза! Късна драма с ВАР спаси слаб Ливърпул срещу опашкар

Тотнъм - Арсенал

До почивката Арсенал показа, че е готов за реакция - и създаде още няколко опасни атаки пред вратата на домакините, като първо Букайо Сака излезе сам срещу вратаря, а после пък Леандро Тросар също се размина с попадението. Така "топчиите" се прибраха без аванс на почивката, но със самочувствието, че играят по-добре от съперника.

По-малко от две минути след подновяването на играта Арсенал отново поведе в резултата. Тимбер намери Виктор Гьокереш, а той получи много свободно пространство от противниковите защитници, което му позволи да овладее и да се нагласи за удар от границата на наказателното поле. Последва мощен удар фронтално към вратата на "шпорите", който се оказа неспасяем за стража на домакините.

Още: Грешките на отборите в топ 4 на Висшата лига продължават! Два от отборите "поканиха" Юнайтед и Ливърпул в битката

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Тотнъм - Арсенал

В 54-ата минута центриране от десния фланг намери Коло Муани, който успя да се пребори с Габриел Магаляеш и вкара топката в мрежата на "топчиите". Главният съдия обаче отсъди фал в атака, след като Коло Муани си помогна леко с ръце, за да избута противниковия защитник. Контакт имаше, и на практика ВАР нямаше как да се намеси, а решението на терен остана.

В 61-ата минута Арсенал стигна до трети гол. Тотнъм сбърка фатално в средата на терена, а "артилеристите" организираха бърза контраатака. Езе изведе Букайо Сака сам срещу вратаря, но Ван де Вен успя да го блокира. Топката обаче отиде при Езе, който направи добавка и вкара втория си гол в срещата - и пети срещу Тотнъм само през този сезон.

По-късно Леандро Тросар и Букайо Сака имаха нови възможности да вкарат, но не се възползваха. В 84-ата минута пък Ришарлисон можеше да намали изоставането на "шпорите", но Рая спаси. В 94-ата минута Виктор Гьокереш добави и още едно попадение, за да оформи крайното 4:1 на "Тотнъм Хотспър Стейдиъм".

Така Арсенал взе ценна победа в битката за титлата, като увеличи актива си до 61 точки. Тимът има преднина от пет точки пред втория Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Тотнъм пък допусна нова загуба и остава 16-ти с 29 точки.

Още: "Синдромът Арсенал": Микел Артета тръгва по познат път - към нов шампионски кошмар

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Тотнъм
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес