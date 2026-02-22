Арсенал изля гнева си върху Тотнъм и показа, че е готов да стане шампион на Англия

Лидерът в английската Висша лига Арсенал успя да победи Тотнъм с 4:1 като гост в свирепото дерби на Северен Лондон от 27-ия кръг. Еберечи Езе и Виктор Гьокереш отбелязаха по два гола за успеха, който увеличи преднината пред втория Манчестър Сити на пет точки, макар и "гражданите" да са с мач по-малко. Тотнъм пък записа трета поредна загуба и първа под ръководството на Игор Тудор, който тръгна с поражение в официалния си дебют и ще трябва да пази отбора си далеч от зоната на изпадащите.

Арсенал разби Тотнъм след шоу на Езе и Гьокереш

Дербито започна динамично, като Арсенал показа, че иска да доминира. Още в първите минути "топчиите" създадоха няколко положения за гол, но не се възползваха. В 32-ата минута хората на Микел Артета все пак взеха аванс. Еберечи Езе отново се превърна в кошмар за "шпорите", отбелязвайки нов гол във вратата им. Радостта на Арсенал обаче продължи по-малко от две минути, тъй като Рандал Коло Муани успя да изравни за Тотнъм след грешка на Деклан Райс.

До почивката Арсенал показа, че е готов за реакция - и създаде още няколко опасни атаки пред вратата на домакините, като първо Букайо Сака излезе сам срещу вратаря, а после пък Леандро Тросар също се размина с попадението. Така "топчиите" се прибраха без аванс на почивката, но със самочувствието, че играят по-добре от съперника.

По-малко от две минути след подновяването на играта Арсенал отново поведе в резултата. Тимбер намери Виктор Гьокереш, а той получи много свободно пространство от противниковите защитници, което му позволи да овладее и да се нагласи за удар от границата на наказателното поле. Последва мощен удар фронтално към вратата на "шпорите", който се оказа неспасяем за стража на домакините.

В 54-ата минута центриране от десния фланг намери Коло Муани, който успя да се пребори с Габриел Магаляеш и вкара топката в мрежата на "топчиите". Главният съдия обаче отсъди фал в атака, след като Коло Муани си помогна леко с ръце, за да избута противниковия защитник. Контакт имаше, и на практика ВАР нямаше как да се намеси, а решението на терен остана.

В 61-ата минута Арсенал стигна до трети гол. Тотнъм сбърка фатално в средата на терена, а "артилеристите" организираха бърза контраатака. Езе изведе Букайо Сака сам срещу вратаря, но Ван де Вен успя да го блокира. Топката обаче отиде при Езе, който направи добавка и вкара втория си гол в срещата - и пети срещу Тотнъм само през този сезон.

По-късно Леандро Тросар и Букайо Сака имаха нови възможности да вкарат, но не се възползваха. В 84-ата минута пък Ришарлисон можеше да намали изоставането на "шпорите", но Рая спаси. В 94-ата минута Виктор Гьокереш добави и още едно попадение, за да оформи крайното 4:1 на "Тотнъм Хотспър Стейдиъм".

Така Арсенал взе ценна победа в битката за титлата, като увеличи актива си до 61 точки. Тимът има преднина от пет точки пред втория Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Тотнъм пък допусна нова загуба и остава 16-ти с 29 точки.

