Хеликоптер на ВМС на САЩ се разби в морето

Хеликоптерът MH-60S излетял от борда на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ по време на "рутинни полетни операции" на около 60 морски мили от брега на Сан Диего, съобщи флотът в Tуитър.

„Продължават операциите по издирване и спасяване с множество въздушни и надводни активи на бреговата охрана и флота“, се казва в публикацията.

UPDATE 1: Currently, one crewmember has been rescued and search efforts continue for the other crewmembers of an MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) that crashed into the sea off the coast of San Diego, Aug. 31: https://t.co/4O9iDV1jNx (1/2)