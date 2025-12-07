Спорт:

Чавдар Стефанов: Тръмп иска да спре огъня, за да търгува

Тръмп иска да спре огъня, за да търгува. Това каза журналистът Чавдар Стефанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Според него обаче опитът на Европа с Русия е печален в миналото, но по думите му, когато говорим и за войни и за конфликти в основата на всичко е пари. "Пари, пари, пари. Става дума за пари и Белгия пази своите интереси, както и Швейцария е пазила своите по време на фашизма", каза Стефанов. 

Мечтата на Русия

Той напомни, че спорът между руския император и Наполеон е бил за това как да бъде разделена Европа.

"Русия иска да бъде Европа от 19 век със сферите на влияние, революциите, където потушаваше къде ли не. Това иска Путин - зони на влияние, но главното е, че това не е печелившо. Самата Русия решава и един друг проблем, националния въпрос. Четири пети от страната е в Азия, една пета е в Европа и в тази Европа има около 20 републики, които обаче според руската конституция нямат право на суверенност", коментира Стефанов. 

Демокрацията в Русия като виц

Чавдар Стефанов напомни виц от съветските времена, в който се разказва как спорят американец и съветски гражданин. Американецът казал, че може да каже пред Белия дом, че президентът на Америка е глупак. Руснакът казал: И аз имам тази своода, мога да изляза и да кажа на Червения площад: "Президентът на Америка е глупак". ОЩЕ: Украйна благодари на България за транзита на газ

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
