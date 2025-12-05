Лайфстайл:

Тръмп има нови проблеми с балната си зала

05 декември 2025, 17:09 часа 166 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нае нов архитект за реализирането на амбициозния си проект за бална зала в Белия дом, съобщи Франс прес. Според медийни публикации Тръмп е предприел този ход след разногласия с предишния си главен архитект за размера на залата.

В края на юли американският президент обяви идеята си за изграждане на бална зала в Белия дом, която да побира до 1000 души и да се използва за приеми в чест на чуждестранни високопоставени лица и за благотворителни вечери.

Новият архитект, назначен от Тръмп, е Шалом Баранес. Предишният главен архитект - Джеймс МакКрири, ще продължи да изпълнява "важна консултативна роля", се посочва още в изявлението. 

Предвиденият бюджет за изграждането на мащабната зала, финансиран от частни дарения, вече достигна 300 милиона долара. В списъка с дарители са технологичните гиганти "Амазон", "Епъл", "Гугъл" и "Мета", както и отбранителната компания "Локхийд Мартин". Сред индивидуалните дарители е семейството на министъра на търговията Хауърд Лутник. Президентът Тръмп заяви, че самият той също е участвал във финансирането. 

Въпреки уверенията си, че няма да се налагат промени в структурата на Белия дом, Тръмп разруши цялото му източно крило, в което се намираха офисите на първата дама. Това предизвика остри критики от страна на Демократическата партия, която обвини Тръмп в "разхищение" на средства и "мания за величие" на фона на високата инфлация, която удари американците, припомня АФП.

Вестник "Вашингтон пост" съобщи, че Доналд Тръмп и архитектът Джеймс МакКрири са имали разногласия относно размера на сградата. Според архитекта, ако залата бъде изградена, както иска Тръмп, тя ще бъде непропорционална. Все пак двамата останали в добри отношения, а решаващият фактор за назначението на нов архитект било желанието на президента да наеме архитектурно бюро с по-голям опит в мащабни строителни проекти.

Елена Страхилова
