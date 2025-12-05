Лайфстайл:

Заплахи и условия: САЩ са дали краен срок на Европа да поеме лидерството в НАТО

05 декември 2025, 16:58 часа 338 прочитания 0 коментара
Заплахи и условия: САЩ са дали краен срок на Европа да поеме лидерството в НАТО

Американски официални лица искат Европа да поеме по-голямата част от отбранителните способности на НАТО до 2027 г. Представители на Пентагона са направили това изявление на среща с няколко европейски делегации, съобщава Reuters, цитирайки свои източници. Прехвърлянето на тази тежест от САЩ към европейските членове на Алианса ще промени коренно начина, по който Вашингтон сътрудничи с най-важните си военни партньори, отбелязва агенцията.

Американска заплаха

Журналистите посочват, че на срещата представители на Пентагона са заявили, че САЩ все още не са удовлетворени от напредъка на Европа в увеличаването на отбранителния потенциал. Американски официални лица са заплашили, че ако Европа не успее да спази крайния срок от 2027 г., САЩ може да престанат да участват в някои отбранителни механизми на НАТО, гласи информацията на агенцията.

Не е било обяснено обаче как САЩ ще оценяват напредъка на Европа в поемането на по-голяма отговорност.

Не е ясно също дали крайният срок 2027 г. отразява позицията на Белия дом, или това е просто мнението на някои представители на Пентагона. Във Вашингтон има сериозни разногласия относно ролята на американските въоръжени сили в Европа.

Европа казва, че крайният срок е нереалистичен

Няколко европейски служители казват, че крайният срок 2027 г. е нереалистичен, независимо от оценката на Вашингтон за напредъка, защото Европа се нуждае от нещо повече от пари и политическа воля, за да замести бързо някои американски способности. По-специално, европейските членове на НАТО са изправени пред проблема със забавянията в производството на военно оборудване.

Отбелязва се, че докато американските официални лица призовават Европа да закупи повече американски оръжия и оборудване, някои от най-ценните оръжия биха били готови едва след години, ако бъдат поръчани днес.

САЩ също така предоставят възможности, които не могат просто да бъдат закупени - например уникални данни за разузнаване, наблюдение и идентификация, които се оказаха ключови за военните операции на Украйна.

Снимка: Getty Images

Говорител на Алианса казва пред Reuters, че европейските съюзници вече са започнали да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента, но не коментира крайния срок 2027 г. Съюзниците признават необходимостта от увеличаване на инвестициите в отбраната и прехвърляне на тежестта на конвенционалните оръжия от САЩ към Европа, добавя официалният представител.

Европейските страни като цяло приеха искането на американския президент Доналд Тръмп да поемат по-голяма отговорност за своята сигурност и обещаха да увеличат значително разходите за отбрана. ЕС си постави за цел да бъде готов за самоотбрана до 2030 г. Властите в Брюксел признаха, че трябва да се справят с пропуските в системите си за противовъздушна отбрана, дроновете, способностите за кибервойна и боеприпасите.

Администрацията на Тръмп многократно е подчертавала необходимостта европейските съюзници да увеличат приноса си към НАТО. По време на предизборната си кампания през 2024 г. републиканецът често критикуваше европейските партньори, а през юни тази година, вече като президент, на срещата на лидерите на НАТО той похвали европейците, че са се съгласили с плана на САЩ за увеличаване на годишните разходи за отбрана на държавите членки до 5% от БВП. Този праг е с хоризонт до 2035 г.

Димитър Радев
