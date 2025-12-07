Преговорите за мир в Украйна в Маями завършиха: Тръмп със скрито послание към Путин

Преговорите между американски и украински преговарящи относно предложеното мирно споразумение с Русия приключиха в Маями този уикенд, но с малко нови развития и оставащи въпроси относно гаранциите за сигурност и териториалните проблеми, според украински официални лица, прердаде CNN. Маратонската среща започна в четвъртък между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър и украинските представители Рустем Умеров и Андрий Хнатов.

След три дни разговори „трудните въпроси остават“, заяви в събота украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина, „но двете страни продължават да работят за оформяне на реалистични и приемливи решения“. ОЩЕ: Най-доверените хора на Тръмп приемат украинска делегация във Флорида

Европа прави равносметка със Зеленски

Еманюел Макрон обяви, че ще се срещне в понеделник в Лондон с Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, за да направят равносметка на „текущите преговори в рамките на американското посредничество“, пише френският уважаван всекидневник Le Monde.

Скритото предупреждение на Тръмп към Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува на страницата си статия на Дейвид Маркъс, публикувана от Fox News, която може да послужи като предупреждение към Путин, става ясно от публикация на президента на САЩ Доналд Тръмп в платформата X.

В статията се предполага, че последните стъпки на Вашингтон спрямо Венецуела биха могли да послужат като политически сигнал към Москва.

Авторът свързва засиления натиск върху Каракас с реакция на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Маркъс отбелязва, че Тръмп е способен да използва стратегия за влияние върху държави, които той нарича „руски клиенти“, включително Венецуела, ако Кремъл продължи да се опитва да си възвърне контрола над Украйна. Според автора, този подход се разглежда като инструмент за оказване на натиск върху руското ръководство, пише РБК - Украйна. ОЩЕ: Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей