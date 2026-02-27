"Нещо се прикрива": Съмненията на близките на един от изчезналите рибари

На 18 февруари дойдоха гранични полицаи, взеха номера му и казаха, че корабът е потънал. Никой повече не е направил опит за контакт с нас. Това казаха близките на Людмил Мутишев, един от изчезналите рибари след потънването на кораба край Созопол. "Не знам вече кой ден е. Никой досега не ни се е обадил да каже къде ги издирват и какво става", дъщея му Людмила Мутишева в ефира на Нова телевизия.

"Никой не ни е търсил. Ние търсихме военноморските сили. Казаха ни: "Ако искате - влезте вие, търсете баща си", твърди Илияна. Това поражда съмнения у двете сестри. По думите им "нещо се прикрива". Според тях телата на рибарите може да са "вътре в потъналия кораб".

Двете сестри казаха, че баща им е опитен рибар и досега не е имал инциденти. "Не е рибар от вчера. Има над 30-годишен опит. Подобни случаи въобще не е имало. Той е влязъл да си изкарва прехраната", твърди Людмила.

Според нея капитан Христо Спасов също не би рискувал, ако не е бил сигурен, че всичко е наред.

Двете жени настояват търсенето да продължи. "Те може би да са мъртви, но властите са длъжни да ги извадтя. Не могат да ги оставят там. Поне да ги погребем, за да знаем. Така какво чакаме - и ние не знаем!", споделя Людмила.