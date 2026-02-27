Вместо "комари-убийци" - "комари-разузнавачи": Руска лъжа почва да става реалност (ВИДЕО)

Прототипи на биоелектронни насекоми за военни цели бяха представени в Германия. По този начин, иронично, руските жалейки от години за "комари-убийци" и "птици, заразени с вируси", сега ще могат да придобият повече кръв и плът най-вече в социалните мрежи.

ОЩЕ: Смях в залата: Русия за биологични оръжия в Украйна - комари и птици, заразени с вируси (ВИДЕО)

Припомняме, че най-силният рупор на опорката за биолаборатории в Украйна и "комари-убийци", които "атакуват", загина в експлозия показно насред Москва - ОЩЕ: Взривеният в Москва генерал е алармиращият за комари-убийци, воюващи с Русия (ВИДЕО)

Технологична иновация

Компанията SWARM Biotactics е разработила технология, която комбинира живи насекоми с невронен интерфейс в различни варианти, изкуствен интелект и сензори, превръщайки ги в автономни разузнавателни платформи.

Проектът е преминал от концепция до приложение в рамките на една година, като полевите тестове вече са приключили.

Предимството на подобни системи пред дроновете е тяхната висока мобилност, ниски нива на шум и възможност за достъп до труднодостъпни места.

In Germany, prototypes of bioelectronic insects for military purposes were unveiled



The company SWARM Biotactics has developed a technology that combines living insects with neural interfaces, AI, and sensors, turning them into autonomous reconnaissance platforms.



The project… pic.twitter.com/hhSjoJyN0J — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026