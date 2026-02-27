С HUAWEI FreeBuds Pro 5 от безкомпромисния звук до безкомпромисната тишина

Няма как да бъда изненадан от представянето на новите слушалки на HUAWEI – те обещават подобрения и ги осигуряват. Изненада би било, ако няма развитие, ако новите FreeBuds Pro не са стъпка напред спрямо предишните, ако нищо не ги отличава от множеството продукти на пазара. Случаят не е такъв. HUAWEI FreeBuds Pro 5 бележат прогрес в няколко ключови области и резултатът е налице – леки, удобни и качествени във всяко отношение in-ear слушалки, които ще станат неразделна част от ежедневието ви от първа песен. Или първи телефонен разговор. Или защото сте забравили, че са в ушите ви.

Нека почнем от дизайна. Претърпял еволюционно развитие от FreeBuds Pro 4, актуалният вариант на слушалките е по-изчистен, с добавен стилен метален кант по външната част на тялото, който служи и като антена, обемът и теглото им е намален, контактът с ухото е допълнително подобрен за целодневно удобство. И на двете слушалки веднага прави впечатление логото HUAWEI Sound – обещанието на марката за качествен звук. Когато не са в употреба слушалките се дозареждат в елегантната им кутията, която има индикатор за нивото на батерията и бутон за сдвояване. HUAWEI FreeBuds Pro 5 се предлагат в 3 цветови варианта: пясъчно, сиво и бяло. Голяма част от дизайна на слушалките е продиктуван от удобството им при носене. Споменатите вече обем и тегло са редуцирани с около съответно 10% и 6%, като резултатът е едва 5.5 грама на слушалка. Силиконовите накрайници, които контактуват с ухото, са проектирани така, че да разпределят допира между повече точки от ухото избягвайки единична точка на напрежение – благодарение на това слушалките са изключително удобни и ненатрапчиви дори и при продължително носене. В комплекта има 4 размера силиконови накрайници от които да изберете най-подхорящите за вашите уши, а замяната им е изключително лесна. Слушалките са защитени от проникване на вода и прах с рейтинг IP57, което ще ги предпази от дъжд, пот, измиване и случайно заливане с течности. Кутийката им също е защитена, като е с рейтинг IP54.

Въпреки ниското си тегло и обем, слушалките могат да издържат до 9 часа непрекъсната употреба, а в комбинация със заряда на кутийката им автономността може да достигне 38 часа. Зареждането става чрез USB-C кабел или безжично, а при всяко свързване приложението HUAWEI Audio Connect показва заряда на батериите. Време е да проверя на какво наистина са способни HUAWEI FreeBuds Pro 5. Слушалките се свързват при отваряне на кутийката им и разпознават кога са поставени на ушите, за да прехвърлят звука от обаждания или музикални приложения към тях. Едно от най-важните свойства на слушалките в наши дни е активното подтискане на околния шум (познато с английския акроним ANC – Active Noise Cancelling), а HUAWEI са вложили огромно количество познания и технологии за да го доведат до нови висоти. Действително, с активирано цялостно подтискане на шума се почувствах напълно изолиран от околния свят, независимо дали той включваше пристигащо метро, шума в близкото кафе или цялата лудница на уличното движение. Разликата между света със и без слушалки е смайваща и изкушава носенето на слушалките с единствена цел изолиране от околия шум. В основата на сериозното шумоподтискане, което бележи подобрение с до 220% спрямо HUAWEI FreeBuds Por 4, е двойното управление на подтискащите честоти в комбинация с ИИ, който наглася параметрите в реално време за възможно най-добра работа в зависимост от звуците на заобикалящата среда.

Много ценено е приложението на ANC по време на разговори, когато е важно да чувам и да бъда чут независимо къде се намирам. След различни разговори питах хората с които говорих за отзив за качеството на звука и винаги получавах положителна оценка. В тестов режим влезнаха шумна спирка, магазин пълен с хора, ветровит парк – винаги представянето беше много добро, като явно най-вече впечатление прави кратка промяна в звука в моментите, когато алгоритмите напасват шумоподтискането спрямо нови звуци около мен.

От моя страна активното шумоподтискане също работеше без забележки, околната среда остана изолирана и ясно чувах хората с които говоря.

В ситуациите в които не исках да съм напълно изолиран от околната среда, например при разходки в града, в действие влезна режимът „Awareness“, когато шумоподтискането е ограничено с цел повече от околните звуци да достигнат до мен и да имам все пак някаква представя за ставащото около мен. За повечето потребители, по-важно дори и от качеството на разговорите са музикалните способности на HUAWEI FreeBuds Pro 5. Това важи и за мен в пълна сила и затова подложих слушалките на сериозен тест с музика, филми и подкасти. Очакванията са високи, особено имайки предвид, че слушалките сами по себе си са двулентови с два мембранни говорителя за ниските и високите честоти. Определянето на кросоувър честотите се управлява от електрониката във всяка слушалка благодарение на което се постига значително подобрение на прецизността и редуциране на шума спрямо предходния модел.

Първите неща, които се усещат при слушане на музика е широкият честотен обхват, който имат слушалките и прецизността във възпроизвеждането на звука.

Представянето е солидно и завидно при ниските честоти с подчертано предпочитание за по-силен и въздействащ бас, минава през точно и чисто предаване на целия спектър на средните честоти, където намираме вкоалните изпълнения и множество инструменти и завършва с кристално ясни и открояващи се високи честоти, придаващи изключително детайлен завършек на музикалната картина. Разделението на отделните инструменти и глас е впечатляващо, предоставящо много детайли за случващото се в музикално отношение. Всички инструменти са отлично предадени, а гласовете са ясни и балансирани. Звукът е близо, но не в тъпанчето, давайки усещане за умерено пространство и приятно разположение спрямо източника. При някои песни басът може да се усеща малко по-тежко от желаното и да замаскира част от средночестотния диапазон, но това се коригира лесно чрез еквалайзера в приложението. Резултатите остават идеални и при гледане на филми, с отлично предадени диалог и звукови ефекти от всякакво естество, а също така и при подкасти, където гласовете на участниците са ясни и чисти. HUAWEI FreeBuds Pro 5 предоставят рядко срещано много високо качество на звука, особено в класа на in ear слушалките.

HUAWEI имат още едно асо скрито в ръкава си на тема качествен звук. FreeBuds Pro 5 могат да използват разработения от компанията кодек за безжично предаване на музика по Bluetooth с качество еквивалентно на компакт диск (или по-високо, говорим за hi-res звук (24-bit/48 kHz) без загуби) – L2HC 4.0. За да влезе в употреба ще е нужен и източник (смартфон), който поддържа същия кодек, а това към момента са модели от по-високия клас на компанията, като Mate X6/X7, Nova 14 Pro, Pura 80. В света на Android и iOS на разположение е AAC. При Android е LDAC, който е много по-качествен от AAC.

Неразделна част от живота със слушалките е съпътстващото приложение HUAWEI Audio Connect. Налично за устройства с iOS и такива с Android, през него ще можете да следите заряда на батериите, да инсталирате нови версии на управляващия софтуер, да нагласяте еквалайзера (можете да избирате между няколко фабрични настройки или да създавате свои), да избирате режима и настройките на шумоподтискането. През него можете да активирате и пространствения звук (spacial audio), както и да настройвате работата с жестове, а при HUAWEI FreeBuds Pro 5 те изобщо не са малко: можете да потупвате по слушалките (напр. за пауза или приемане на обаждане), да плъзвате пръст по тях (контрол на силата на звука), да стиснете с два пръста (по подразбиране това контролира режима на шумоподтискане). Тук ще намерите и контрола на сдвоените устройства, като слушалките поддържат две едновременни връзки – например с лаптоп и телефон, позволявайки да слушате музика или филм от лаптопа, но връзката автоматично да се прехвърли към телефона, ако някой ви позвъни. Въпреки всички функции на приложението, работата с него е лесна, а навигацията – интуитивна.

Както казах в началото, не съм изненадан от качеството и подобренията, които HUAWEI предоставя с FreeBuds Pro 5 – точно това и очаквах от китайската компания. Но определено съм впечатлен от това колко много музика могат да дадат тези слушалки. Впечатлен съм и от шумоподтискането и не на последно място по важност – комфорта. HUAWEI доставят поредния чудесен продукт и сами за себе си вдигат летвата високо пред следващия. Но имам усещането, че при нова премиера пак няма да бъда изненадан.