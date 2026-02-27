"Не го познавам": Хилари Клинтън след 7-часовото си изслушване по делото "Епстийн"

Не знам колко пъти трябваше да го кажа - не познавам Джефри Епстийн. Това каза бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън пред репортери след 7-часовото си изслушване във връзка с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн пред надзорна комисия към долната камара на американския парламент. Тя добави, че "цял ден" са й "задавали едни и същи въпроси", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., нито да е летяла с частния му самолет или да е била на частния му остров в Карибския басейн.

"Не си спомням някога да съм имала контакт с Епстийн", заяви Клинтън пред разпитващите я законодатели. Изслушването бе при закрити врата в Чапакауа, северно от Ню Йорк, където семейството ѝ има къща. Днес е предвидено на изслушване да се яви и съпругът ѝ - 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън.

"Отговорих на всеки един въпрос - толкова изчерпателно, колкото ми позволява това, което знам", добави Хилари Клинтън.

