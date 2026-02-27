Любопитно:

"Не го познавам": Хилари Клинтън след 7-часовото си изслушване по делото "Епстийн"

27 февруари 2026, 6:33 часа 302 прочитания 0 коментара
"Не го познавам": Хилари Клинтън след 7-часовото си изслушване по делото "Епстийн"

Не знам колко пъти трябваше да го кажа - не познавам Джефри Епстийн. Това каза бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън пред репортери след 7-часовото си изслушване във връзка с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн пред надзорна комисия към долната камара на американския парламент. Тя добави, че "цял ден" са й "задавали едни и същи въпроси", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

ОЩЕ: Заради снимка: Прекъснаха изслушването на Хилари Клинтън за връзките ѝ с Епстийн

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., нито да е летяла с частния му самолет или да е била на частния му остров в Карибския басейн.

"Не си спомням някога да съм имала контакт с Епстийн", заяви Клинтън пред разпитващите я законодатели. Изслушването бе при закрити врата в Чапакауа, северно от Ню Йорк, където семейството ѝ има къща. Днес е предвидено на изслушване да се яви и съпругът ѝ - 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън.

"Отговорих на всеки един въпрос - толкова изчерпателно, колкото ми позволява това, което знам", добави Хилари Клинтън.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Бивш американски министър се оттегля като преподавател в Харвард заради връзки с Епстийн

Изслушванията, проведени при закрити врата в град Чапакуа, северно от Ню Йорк, в който семейство Клинтън имат къща, започнаха след месеци на напрегнати спорове между бившата влиятелна двойка от Демократическата партия и контролираната от републиканците Камара на представителите на американския Конгрес.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Хилари Клинтън Джефри Епстийн
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес