Чистка във Венецуела: Прекратиха десетки договори за петрол, подписани при Мадуро

Министерството на петрола на Венецуела е прекратило 19 договора за производството на петрол от частни компании, подписани по време на управлението на президента Николас Мадуро, съобщава "Ройтерс". Прекратяването на договорите досега не е оказало влияние върху производството на петрол и газ в страната, посочиха източниците.

Още: "Символ на репресиите при Мадуро": Главният прокурор на Венецуела хвърли оставка

Каракас и Вашингтон ще преразгледат договорите

Снимка: Getty images

Каракас и Вашингтон ще преразгледат договорите и може да препоръчат отмяната на някои от тях, казаха източниците.

Правителствата на Венецуела и САЩ преразглеждат пълномощията на компаниите, които са ги подписали.

Някои от компаниите са малко известни, а сделките са били подписани, докато Венецуела е била под санкции от САЩ.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп влезе в пряк сблъсък с най-голямата американска петролна компания Exxon Mobil, след като гигантът изобщо не се трогна от грандиозните възжделения на милиардера за Венецуела и петрола ѝ. По-точно - Exxon счита, че Венецуела не е подходящо място за инвестиции, след като досега два пъти активи на американската компания в латиноамериканската държава са били национализирани.

Reuters посочва, че главният изпълнителен директор на Exxon Дарън Уудс е казал на Тръмп, че Венецуела ще трябва да промени законите си, преди да може да се превърне в привлекателна инвестиционна възможност. Уудс го е заявил по време на срещата на Тръмп на 9 януари с най-малко 17 други ръководители на петролни компании, като е поискал гаранции за сигурност, за да се върне Exxon в латиноамериканската държава. "Два пъти ни бяха конфискувани активи там и можете да си представите, че повторното влизане за трети път би изисквало някои доста съществени промени от това, което сме виждали исторически тук", каза Уудс на Тръмп. Тръмп призова групата петролни компании, с които се срещна, да похарчи 100 милиарда долара за съживяване на петролната индустрия на Венецуела на среща по-малко от седмица след като американските сили заловиха и свалиха от власт венецуелския диктатор Николас Мадуро.

Exxon, ConocoPhillips (COP.N) и Chevron (CVX.N), трите най-големи производители на петрол в САЩ, бяха в продължение на десетилетия най-значимите партньори на венецуелската държавна петролна компания PDVSA. Правителството на покойния венецуелски лидер Уго Чавес национализира индустрията между 2004 и 2007 г. и докато Chevron договаряше сделки за партньорство с PDVSA, ConocoPhillips и Exxon напуснаха страната и заведоха арбитражни дела малко след това. Според съдебни решения по тях Венецуела сега дължи над 13 милиарда долара колективно на ConocoPhillips и Exxon за експроприациите.

Още: Венецуела одобри амнистия за политическите затворници