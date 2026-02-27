Войната в Украйна:

Удар в лицето, счупена челюст и над 2 години няма съд за бивш полицай

27 февруари 2026, 6:46 часа 224 прочитания 0 коментара
Пореден фрапиращ случай в България – разказ на жертва сочи, че срещу нея е упражнено насилие от бивш полицай. Случаят е отпреди над 2 години, като жалба е подадена по надлежния ред, но все още делото не може да започне. Поредният опит се е провалил вчера, 26 февруари – а причината е фрапираща. Защитата на обвиняемия е извадила аргумент, че съдията в Районен съд Благоевград имал снимка във Фейсбук с адвоката на жертвата – затова трябва да си направи отвод. "Аз всъщност имам снимка с гвардейците пред президентството. Дали имам лични отношения в този случай с тях? Или пък нещо повече", възмущава се пострадалият Цветан Иванов.

"Казах в залата, затова и го пиша сега - моето мълчание бе до днес в 10:10 часа, от тук нататък аз ще говоря с имена, с лица, с всичко през което ме накараха да премина и безсрочно ще трябва да преминавам още. Ще говоря какво е да не мога да се храня в продължение на над 3 месеца, какво е да се опитвам да бъда адекватен в работата си, как се разговаря и как се води "нормален" начин на живот, докато нямаш възможност да отваряш устата си! Ще говоря, защото чашата преля и в същото това време наводни етажа. Не търся състрадание или помощ, търся само и единствено справедливост. Търся гласност и искам всичко това да се знае - няма да се случи това дело по този начин!!!"

Случаят

Иванов твърди, че преди над две години е карал велосипед в района на село Падеш, Благоевградско, когато е бил застигнат от автомобил. Колата го подминала и спряла малко напречно на пътя. Колоездачът се почудил какво става, отишъл да провери да не би на шофьора да му е прилошало – но последвал истински шок. Вратата се отворила рязко, а шофьорът го ударил през лицето с тъп предмет (палка или нещо друго) през лицето. Резултатът – счупена долна челюст и луксиран осми зъб.

Нападателят, според твърдението на г-н Иванов, е Петър Огнянски. По думите на Иванов той е бивш служител на МВР.

47 пътувания и няколкостотин обаждания – това според Иванов представляват последните 2 години от живота му. Той се оплаква, че Огнянски не се появявал за разпознаване, не се явявал да даде показания.

Сигналът на Цветан Иванов срещу Огнянски не е единствен. Във Facebook групата "Помощ за бездомните животни в Благоевград" има публикация, в която е поставен следният въпрос: Кой е този гнусен полицай, дето си позволява да си пуска кучетата убийци свободни да убиват други кучета? Сложена е снимка от Facebook профил с име "Петър Огнянски":

Историята помни

Петър Огнянски не за пръв път се сблъсква с правосъдието. На 2 февруари, 2009 година Районният съд в Благоевград е прекратил наказателен процес срещу него и колегата му Антон Владимиров – той е започнал заради обвинение, че са пребили хотелиера от Сандански Младен Пасков. Самият Пасков обаче тогава е завел гражданско дело, съобщава тогава Dariknews. През 2018 година хотелиерът е бил арестуван, защото оказал съпротива на двама полицаи на място, където горяла кооперация с 40 апартамента, а според Fakti.bg дрегерът показал 2,63 промила в кръвта на бизнесмена. През 2010 година той бил арестуван от ГДБОП в операция срещу организирана престъпна група за разпространение на държавни ценни книжа и почти 65 000 акцизни бандероли за спиртни напитки.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
