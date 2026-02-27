Спорт:

Сутрин – хладно, на обяд – топло: Проф. Рачев разкри с какво време посрещаме женския месец

27 февруари 2026, 7:50 часа 370 прочитания 0 коментара
Сутрин – хладно, на обяд – топло: Проф. Рачев разкри с какво време посрещаме женския месец

В понеделник идва голям антициклон, който носи сравнително сухо време - сутрин ще е хладно, на обед по-топло. Идва пролетта. Очаква ни седмица със слънце и по-високи температури. Март започва с хубаво и топло време. Топло ще е и в Европа. Така ще е до 8 март – деня на гузната съвест. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

„На Националния празник – 3 март, на паметника Шипка ще е 10 градуса – топло, хубаво време. Минималната ще е около 1 градус“, каза той.

ОЩЕ: "В Париж 21 градуса, у нас – хладно": Проф. Георги Рачев разочарова дамите

В София ще е много топло – от събота (28 февруари) до към 5-6 март. На 8 март евентуално ще има слабо захлаждане, но не е ясно дали ще се случи. Температурите ще са двуцифрени – за София се очакват около 13 градуса.

Времето днес

Минималните температури утре ще бъдат малко по-ниски, в сравнение с днес и в повечето райони, включително и по Черноморието, ще бъдат отрицателни, между минус 3 и минус 1 градуса, само в крайните югозападни райони – до около плюс 2 градуса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В София, след 3 градуса рано тази сутрин, утре ще бъде около минус 2 градуса.

Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат в интервала от 7 на североизток до 12 градуса на югозапад, на морския бряг – между 6 и 8 градуса, в София – около 9 градуса.

През деня времето ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
пролет прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес