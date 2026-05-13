Тръмп: Краят на войната в Украйна е близо< не съм се договарял с Путин за Донбас (ВИДЕО)

13 май 2026, 1:11 часа
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че краят на войната в Украйна е много близо и той смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна. "Наистина мисля, че краят на войната в Украйна е много близо", каза Тръмп пред репортери на тръгване от Белия дом за посещението си в Китай. С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин в събота.

Доналд Тръмп отхвърли спекулациите, че се е договорил с руския си колега Владимир Путин Русия да получи целия Донбас. "Не", отговори той лаконично на въпрос на репортер дали има подобно споразумение.

Американският президент обясни, че не изключва дори да пътува до Русия, за да приключи конфликтът. "Ще направя всичко, което мога е необходимо. Вярвате или не, ние се приближаваме към края на войната и вярвам, че ще подпишем споразумение между Русия и Украйна", каза той. 

Елин Димитров Редактор
