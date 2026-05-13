Тръмп: Краят на войната в Украйна е близо< не съм се договарял с Путин за Донбас (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че краят на войната в Украйна е много близо и той смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна. "Наистина мисля, че краят на войната в Украйна е много близо", каза Тръмп пред репортери на тръгване от Белия дом за посещението си в Китай. С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин в събота.
Доналд Тръмп отхвърли спекулациите, че се е договорил с руския си колега Владимир Путин Русия да получи целия Донбас. "Не", отговори той лаконично на въпрос на репортер дали има подобно споразумение.
Trump: No. pic.twitter.com/m6WlFer4pU
Американският президент обясни, че не изключва дори да пътува до Русия, за да приключи конфликтът. "Ще направя всичко, което мога е необходимо. Вярвате или не, ние се приближаваме към края на войната и вярвам, че ще подпишем споразумение между Русия и Украйна", каза той.
Trump: I will do whatever is necessary. pic.twitter.com/e7n0BFUHZW