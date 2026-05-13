"Харвард" обяви война на високите оценки

Броят на най-добрите студенти в „Харвард“ може да намалее три пъти. Елитният университет смята, че оценките „А“ са загубили стойността си, като около 60% от студентите в момента ги получават. Ръководството на най-стария университет в САЩ иска да ограничи високите оценки до 20% на курс, за да върне конкуренцията и „меритокрацията“. Ограничението засяга само оценките A, а не оценките A- или други оценки.

„Нашето оценяване е твърде компресирано и твърде завишено, както почти всички преподаватели признават. Т е и твърде непоследователно, както отбелязаха студентите“, пише деканът на бакалавърската програма по образование Аманда Клейбо в доклад от 2025 г. „По-важното е, че нашето оценяване вече не изпълнява основните си функции и подкопава нашата академична мисия“, добавя тя.

В доклада си Клейбо пише, че „много преподаватели се чувстват безсилни да оценяват по друг начин“, позовавайки се на опасения относно постоянния статус, натиск от други преподаватели и необходимостта да се поддържа добър брой записани студенти в своите курсове.

🎓 The number of top students at Harvard could drop threefold



The elite university believes A grades have lost their value, with around 60% of students currently receiving them.



