Противоракетният "Златен купол" на Тръмп стигна до цена с 11 нули, а дори може да не работи срещу Русия и Китай

Разработването, разгръщането и експлоатацията на футуристичната система за противоракетна отбрана „Златният купол“ на американския президент Доналд Тръмп ще струват близо 7 пъти повече от първоначално заделената сума. Оценките на надпартийната Бюджетна служба на Конгреса на САЩ вече сочат, че сумата няма да е 175 милиарда долара, а около 1,2 трилиона долара, за период от две десетилетия. А системата, предназначена да защити Щатите от балистични и крилати ракети, може дори да не работи - в новия доклад се предупреждава, че „Златният купол“ може да бъде уязвим при мащабна атака от Русия или Китай.

Само разходите за придобиване ще надхвърлят 1 трилион долара, включително за прехващащите слоеве и космическата система за предупреждение и проследяване на ракети, посочва фискалният контрольор в новата оценка.

Амбициозният проект на Тръмп

Само няколко дни след завръщането си в Белия дом през януари Тръмп представи планове за системата, насочена към противодействие на въздушните заплахи от „ново поколение“.

Миналата година той заяви, че програмата ще изисква първоначална инвестиция от 25 млрд. долара, като общата стойност с течение на времето ще възлезе на 175 млрд. долара.

Демократичният сенатор Джеф Мъркли, който поиска оценката в доклада, заяви във на 12 май: „Така нареченият „Златен купол“ на президента не е нищо друго освен огромно раздаване на средства на отбранителни подизпълнители, изцяло платено от работещите американци".

Имаше съмнения дали САЩ ще успеят да създадат всеобхватна отбранителна система за такава огромна територия. Официални лица предупредиха, че съществуващите системи не са успели да се приспособят към все по-сложните оръжия, с които разполагат потенциалните противници. В президентски указ, призоваващ за създаването на системата, се отбелязва, че заплахата от оръжия от ново поколение с времето е „станала по-силна и по-сложна“ – сценарий, който би могъл да се окаже „катастрофален“ за САЩ.

"Златен купол" може да е уязвима система

Въпреки прогнозираните разходи за „Златния купол“, „системата би могла да бъде претоварена при мащабна атака, предприета от равностоен или почти равностоен противник“, посочи Бюджетната служба на Конгреса, цитирана от BBC.

Седмица след началото на втория си мандат Тръмп нареди на Министерството на отбраната да представи планове за система, която да възпира и защитава от въздушни атаки. Тръмп заяви, че системата ще се състои от технологии от „ново поколение“ на земята, в морето и в Космоса, включително космически сензори и прехващачи. Системата ще бъде „способна дори да прехваща ракети, изстреляни от другата страна на света или изстреляни от Космоса“, заяви президентът на Щатите миналата година.

Миналия месец SpaceX и Lockheed Martin спечелиха договори на стойност до 3,2 млрд. долара за разработване на прототипи на космически ракетни прехващачи за системата.

