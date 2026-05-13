Нови цени на бензина в Куба на фона на енергийната криза

От 15 май горивата по бензиностанциите в Куба ще бъдат продавани на нови цени, които ще се променят така, че да отразяват "действителните" разходи за внос на бензин и дизел на фона на продължаващата блокада на САЩ върху доставките на енергоносители. Това обяви кубинското министерство на финансите, съобщи Reuters.

ОЩЕ: САЩ сигнализират ясно, че може да повторят операция "Венецуела" в Куба

Правителство заяви, че все още има известни възможности за внос на гориво, но новите цени ще варират в зависимост от доставчика, транспортните разходи, маршрутите, застраховките, рисковете и колебанията на международните пазари. Цените ще бъдат обявявани публично и може да варират на различните бензиностанции, пише в изявлението на финансовото министерство.

"Процесът на постепенна социална и икономическа трансформация, през която минава Куба даде възможност на редица субекти да внасят и да предлагат на пазара горива срещу чужда валута", добавя ведомството, без да посочва кой точно внася гориво и как се осъществяват доставките.

Засега цената на литър премиум бензин в Куба е фиксирана на 1,30 долара, а литър дизел се продава за 1,10 долара. От януари и двата вида гориво се предлагат само в малки и строго нормирани количества. Цените на черния пазар обаче скочиха до между 8 и 10 долара за литър бензин, което далеч надхвърля възможностите на повечето кубинци.

ОЩЕ: Креативност: Кубинец подкара колата си без бензин (ВИДЕО)

Проблеми с вноса

Вече две седмици поред бензиностанции в столицата Хавана на практика не продават гориво, понеже американската блокада доведе до тежък дефицит и властите въведоха строги правила за разпределението на бензина и дизела, припомня БТА.

ОЩЕ: Куба посреща руски петролен танкер с надежда, но и резерви

Преди четири месеца президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи допълнителни мита на всяка страна, която изнася гориво за Острова на свободата, и повечето кубинци се видяха принудени да престанат да използват автомобилите си.

Мексико и Венецуела, които бяха основните износители на петрол за Куба, преустановиха доставките си, откакто през януари тази година Тръмп подписа указ, предвиждащ наказателни митнически ставки.

Миналата седмица експерти от ООН определиха наложената от Тръмп блокада като незаконна и предупредиха, че тя нарушава правото на кубинския народ на развитие.