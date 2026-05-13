"Силициевата долина на войната": САЩ пращат свои военни в Украйна, за да се учат на дронове (ВИДЕО)

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви по време на изслушване пред комисия в Сената на САЩ, че Пентагонът е изпратил свой военен персонал в Украйна, за да се научи как да използва дронове в реални бойни условия. Републиканският сенатор Мич Макконъл описа Украйна като „Силициевата долина на войната“ и попита Хегсет дали подкрепя пътуването на служители до страната с цел натрупване на опит.

Пийт Хегсет: Трябва да се научим от Украйна

Министърът потвърди, че подкрепя, и заяви, че лично е одобрил изпращането на допълнителен персонал, "за да се поучим от това бойно поле с дронове - както в нападение, така и в отбрана, за да се уверим, че извличаме всеки възможен урок от този конфликт и го прилагаме в реално време в начина, по който се защитаваме и преминаваме в нападение в ера, в която се изисква доминация с дронове".

Пийт Хегсет подчерта, че САЩ трябва да вземат поуките, извлечени от Украйна, и на други бойни полета, както и да ги приложат възможно най-бързо в собствените си въоръжени сили.

Pete Hegseth told the Senate that US service members and Defense Department personnel regularly travel to Ukraine to study modern warfare. He said the focus includes lessons from both defensive and offensive operations in Russia’s war against Ukraine. #Ukraine pic.twitter.com/8ZKrvGZ11L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2026

Украйна предлагаше технология на САЩ преди войната в Иран, но те отказаха

Американското издание Axios съобщи по-рано, че миналата година САЩ предполагаемо са отхвърлили украинско предложение за споделяне на технология за прехващане на ирански дронове и оттогава са осъзнали, че са допуснали грешка - предвид войната, която водят срещу Ислямската република: Миналата година САЩ отхвърлиха предложение на Украйна за дронове прехващачи, а днес се молят.

На 12 май в различни медии, включително CBS, се появиха съобщения, според които правителствата на САЩ и Украйна са подготвили проект на меморандум, очертаващ условията на възможно ново споразумение за отбрана, свързано със сектора на дроновете.

