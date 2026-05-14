САЩ търсят помощ от Китай за кризата с Ормузкия проток

САЩ разчитат на подкрепата на Китай за излизане от безизходицата с Ормузкия проток. Towa каза американският държавен секретар Марко Рубио. "Надяваме се да ги убедим да заиграят по-дейна роля в убеждаването на Иран да престане с това, което прави, и това, което се опитва да прави в момента в Персийския залив", каза дипломат номер едно на Вашингтон пред Fox News на борда на президентския самолет "Ер Форс 1" напът за Китай.

Рубио придружава американския президент Доналд Тръмп, който пристигна в Пекин и се очаква днес да се срещне с китайския си колега Си Дзинпин.

В търсене на решение

Държавният секретар каза, че Китай има няколко причини да е заинтересован от решаване на казуса с протока, който в момента е до голяма степен непроходим, отбелязвайки, че Пекин също има свои кораби, блокирани в Залива.

Той допълни, че китайската икономика е експортно ориентирана. Това по думите на Рубио означава, че Китай страда от глобалните икономически последствия, причинени от кризата около протока, защото така другите страни ще купуват по-малко китайски стоки.

Думите на държавния секретар се различават от тези на шефа му. Помолен да коментира дали Си би бил полезен във войната с Иран, президентът на САЩ отговори: "Не мисля, че се нуждаем от нечия помощ по отношение на Иран".

Противопоставянето около Ормузкия проток, стратегическа артерия за международните петролни и газови пазари, вече доста продължително време тежи на световната икономика, пише БТА.

След началото на войната на 28 февруари Иран направи прохода до голяма степен непроходим чрез заплахи и нападения срещу танкери и товарни кораби. САЩ отговориха с насрещна блокада на корабите, влизащи и излизащи от пристанищата на Ислямската република.

Китай е един от най-важните партньори на Техеран и от избухването на конфликта призовава свободното корабоплаване в Ормузкия проток да бъде възстановено.