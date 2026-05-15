Съдът окончателно вкара Асен Василев в неприятности за 5 млн. лева

31.12.2020 година е датата, на която фирма "СТВ Консълтинг" ЕООД е станала неплатежоспособна. Това е окончателното съдебно решение по сага, която започна преди години - и в която е намесено името на лидера на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев.

В цялата история много важно беше дали Асен Василев има отношение - първоначално съдът прие за установено, че "СТВ Консълтинг" е изпаднала в неплатежоспособност още на 31.12.2020 г. Тогава едноличен собственик на капитала на ЕООД-то и негов управител е Асен Василев. Той прехвърля дела си във фирмата на Марио Сотиров на 7 май 2021 г., преди да стане финансов министър. След това се стигна до уточняване коя е датата, дали да е 31.12.20 или 31.12.23, като вече в края на 2023 година Василев няма нищо общо документално с фирмата - и сега ВАС окончателно постанови края на 2020 година, ВИЖТЕ СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ТУК!

Най-важното в решението е може би тази констатация: "Несъстоятелен е и другият решаващ мотив за избора на нова дата на неплатежоспособността: отчетена счетоводна печалба за 2022 г., която е по същество счетоводен запис, а не реална сума, чрез която да би могло да се посрещнат изискуеми задължения. Самостоятелното ѝ съобразяване извън коефициентите за ликвидност е в грубо нарушение на формалната логика. (...) Няма основание да се допусне, с произволно плащане към избран от длъжника кредитор, длъжникът да поддържа изкуствено състояние на "стабилитет" и да избягва обявяването на неплатежоспособност / свръхзадълженост, въпреки наличието на финансово-икономически критерии за това".

