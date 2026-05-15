От месарския магазин във Фругароло до върховете на Формула 1: Жената, която доказа, че под каската всички са равни

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Името Лела Ломбарди ще остане завинаги вписано в историята на моторните спортове. Тя е първата и единствена жена, спечелила точки във Формула 1, но животът ѝ далеч не се изчерпва с този рекорд. Зад каската стои човек с необикновена воля, огромен талант и тихо достойнство - жена, която в продължение на десетилетия пази личния си живот далеч от светлината на прожекторите.

Селското момиче, което покори скоростта

Родена в малкото селце Фругароло, близо до Алесандрия, Лела е дъщеря на месар. Още като дете проявява силен спортен дух и става добра хандбалистка. Помага на баща си в преговорите с търговците на пазара за месо, а свободното си време прекарва в надпревари с мотопеда си “Ламбрета” срещу момчетата от селото.Тя е първият човек в семейството си с шофьорска книжка, а уменията си зад волана усъвършенства с месарския ван на баща си. Историите за рискованите ѝ доставки по тесните пътища на Лигурия се превръщат в местни легенди.

Лела дава малко интервюта през живота си и винаги ревностно защитава личното си пространство. Кариерата ѝ обхваща периода между 1965 и 1988 г., а за една дълбоко вярваща католичка в традиционна Италия фактът, че е хомосексуална, я кара да изгради защитна стена около себе си. Причината е желанието ѝ да предпази своята партньорка Фиоренца, която е до нея още от самото начало на кариерата ѝ.

Именно Фиоренца помага на Лела да закупи първия си състезателен автомобил през 1965 г. - F.875 CRM - с който тя започва в новосъздадената “Формула Монца”. Дискретността на двете е толкова голяма, че дори италиански журналисти, канени в дома им на вечеря, никога не научават фамилията на Фиоренца.

Повечето снимки на Лела я показват в състезателен екип или в дънки и спортни блузи. Малцина обаче знаят, че преди да стане пилот, тя е отлична танцьорка. Заедно със своя приятел от детството Джузепе Бонадео печели редица регионални танцови състезания. А когато не се състезава, любимото ѝ занимание е риболовът.

Първата дама на Формула 1

Въпреки впечатляващия си талант, Лела рядко получава вниманието, което заслужава в Италия. Интересното е, че в страни като Великобритания и Австралия тя се радва на далеч по-голяма популярност, особено след силните си участия във Formula 5000. Кариерата ѝ през 60-те и 70-те години обаче е белязана от постоянни препятствия. Освен финансовите трудности, тя често се сблъсква с предразсъдъци и снизходително отношение от страна на мъжете в спорта. В едно от редките си интервюта Лела си спомня за покровителствените усмивки в началото на кариерата си и репликите: „Ще ти помогна, защото си просто жена и няма да се справиш сама.“

Въпреки това тя почти никога не се оплаква. След дебюта си във Формула 1 през 1975 г. тя казва:

"Надявам се хората вече да разбират, че Лела Ломбарди е състезател, който е жена, а не жена, която се състезава."

По-късно допълва:

"Под каската мъжете и жените са напълно равни."

Пътят ѝ във Формула 1 обаче се оказва труден. Болидът Марч, който управлява през 1975 г., страда от сериозни проблеми с управлението. Лела многократно предупреждава отбора, че има дефект в шасито, но никой не ѝ вярва. Истината излиза наяве едва година по-късно, когато Рони Петерсон се оплаква от същия проблем. След разглобяване на болида е открита пукнатина във вътрешната конструкция.

Въпреки всички трудности Лела изгражда впечатляваща кариера. Тя печели националния шампионат на Италия във Formula 850 през 1970 г., записва три победи в Световния шампионат за спортни автомобили и множество успехи в Европейския шампионат за туристически автомобили. През 1977 г., заедно с Кристин Бекърс, постига едно от най-добрите класирания на изцяло женски екипаж в легендарното състезание 24 часа на Льо Ман.

Всички, които я познават, говорят за нея с уважение и обич. Лела е описвана като тиха, но непреклонна личност. Тя е известна не само със скоростта си, но и с техническия си усет. Кариерата ѝ включва 17 полпозишъна и 20 най-бързи обиколки, все доказателства, че талантът ѝ далеч надхвърля символичната роля, която често ѝ отреждат медиите.

Последната обиколка на Ломбарди

Краят на живота ѝ обаче е трагичен. След като основава собствен отбор - Лела Ломбарди Автоспорт - здравословни проблеми я принуждават да се оттегли през 1988 г. Болките, които първоначално смята за последица от стара травма при ветроходство, се оказват рак на гърдата. През март 1992 г., само три седмици преди 51-вия си рожден ден, Лела Ломбарди умира в клиниката “Сан Камило” в Милано.

Историята ѝ звучи като сценарий на филм, изпълнен с препятствия, успехи, предразсъдъци и огромна човешка сила. И въпреки всичките ѝ постижения, дълго време не съществува нито една пълна биография за нея, дори в родната ѝ Италия. Днес Лела Ломбарди остава символ не просто на жените в моторния спорт, а на всички хора, които са се борили да бъдат оценявани въпреки общественото мнение.

Автор: Жанина Колева

ОЩЕ от "По следите на забравените": Великият гений от България, който промени световната атлетика завинаги