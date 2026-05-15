Акция срещу имотни измами: Задържана е ключова фигура

Удар по имотната мафия. В столичния квартал "Факултета" е задържано едно от ключовите лица в имотните измами – Георги Янев – Джеймса. Групата е известна с това, че мами предимно самотни възрастни хора, хора с психиатрични заболявания и такива, които нямат близки и роднини или те живеят далеч от България.

По информация на БНТ е задържан и бившият столичен нотариус с отнети права Борис Янков. Той също не за първи път попада на мушката на полицията именно заради това, че консултира и ръководи групи за имотни измами. Става въпрос за десетки, а може би и стотици имотни измами.

По неофициална информация двамата са били арестувани и през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами.

Обиски са били извършени във "Факултета", "Люлин" и в центъра на София. Става въпрос за акумулиране на изключително голям по обем средство от имотни измами, може би няколко десети милиона лева.