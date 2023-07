Лойд Остин нарече Индо-Тихоокеанския регион приоритетен театър (ВИДЕО)

Повод за думите му е посещението му в Папуа Нова Гвинея.

„Много съм горд да бъда тук като първият министър на отбраната на САЩ, посещавал Папуа Нова Гвинея. Индо-Тихоокеанският регион е нашият приоритетен театър. А партньорства като нашето са от решаващо значение за запазването на този жизненоважен регион свободен и отворен“, написа още Остин. ОЩЕ: Китайски прочит на по-голямото влияние на НАТО в Тихия океан

I’m very proud to be here as the first U.S. Secretary of Defense ever to visit 🇵🇬 Papua New Guinea. The Indo-Pacific is our priority theater. And partnerships like ours are critical to keeping this vital region free and open. pic.twitter.com/FMNXlJjX4T