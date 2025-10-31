Любопитно:

Мадуро моли Путин и Си Дзинпин за помощ срещу САЩ

Венецуелският дикатор Николас Мадуро е поискал помощ от руския си колега по възприятие на живота и как трябва да се управлява Владимир Путин – това твърди The Washington Post. Мадуро е потърсил помощ не само от Путин, но също и от Китай и Иран – точно както Путин я потърси срещу Украйна, след като отдавна стана ясно, че "втората армия в света" не може да превземе Киев за 3 дни.

Мадуро е подготвил писма до Путин и китайския авторитарен лидер Си Дзинпин, с които търси военно сътрудничество заради ескалацията в отношенията на латиноамериканската държава със САЩ. Венецуелският диктатор е помолил Путин да получи ПВО и да бъдат модернизирани няколко изтребителя Су-20, както и да бъдат ремонтирани 8 двигателя и 5 радара плюс да бъдат доставени 14 ракети. Отделно – поискал е тригодишен заем от "Ростех", неясно обаче колко голям. През 2018 година анонимен венецуелски източник каза, че страната разполага само с 5 руски изтребителя Су, които могат да летят и да участват във военни действия, тъй като още Уго Чавес купувал руски оръжия и оръжейни системи, а те били пълен боклук и с годините положението е станало още по-лошо. Но Николас Мадуро твърди, че във Венецуела вече са разположени 5000 руски портативни ракетни системи "Игла". А Мадуро е поискал в писмото до Си доставки на радарни системи, а венецуелският транспортен министър Рамон Селестино Веласкес наскоро е координирал доставка на дронове от Иран. Всичко това е описано в секретни документи на американското правителство.

Не е ясно обаче как са отговорили Путин, Си и аятолах Хаменей. Но на 26 октомври руски военнотранспортен самоле Ил-76 е кацнал в Каракас, след като е летял над Африка, по данни на FlightRadar24. А ден по-рано Русия ратифицира нов стратегически договор с Венецуела.

Същевременно остава въпросът какво всъщност може да направи Русия, след като не успя да стори нищо в Сирия заради тоталното си затъване във войната в Украйна. Досега руският външен министър Сергей Лавров и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков говорят за Венецуела и САЩ в смисъл, че всичко трябва да се реши на принципите на международното право и да няма ескалация. Но и фактът, че 10% от военния флот на САЩ сега е съсредоточен върху Венецуела е добра новина за Путин – това са ресурси, които няма да тръгнат срещу Русия.

За Русия свалянето на Мадуро ще е голям удар, защото Москва участва в 11% от добива на петрол във Венецуела – 107 000 барела петрол дневно

Източник: The Washington Post

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
