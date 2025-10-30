"Доставките са възможни и например до Венецуела или Куба – държави, разположени на друг континент, близо до нашия основен геополитически противник, който несъмнено е кукловодът на целия този европейски русофобски оркестър". Думите са на зам.-председателя на военната комисия на Думата (долната камара на руския парламент) Алексей Журавльов и явно представляват част от руската стратегия за сдържане на САЩ в Украйна, коментира ISW - Още: Извън ядрени ракети: Путин с нова хватка да постигне своето в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

За какви доставки говори Журавльов пред News.ru? За прословутата нова руска ракета със среден обсег "Орешник" - Още: САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Новата ракета на Путин не е уцелила обявената от него цел

"Орешник" не е единственото оръжие, което би могло да представлява заплаха за нашия враг, имаме голям набор. При нужда ще използваме това, от което имаме нужда", обясни Журавльов. Според него, Европа се плаши от перспективата Русия да достави "Орешник" на Беларус, защото това е друга, нова държава, която ще има такива ракети. Беларуският диктатор Александър Лукашенко многократно говори как страната му щяла да получи такива ракети до края на 2025 година.

Иначе вчера Украйна официално обяви, че ще затвори посолството си в Куба - защото ръководството на карибската държава открито подкрепя и пожелава успех на Владимир Путин във войната му с Украйна.