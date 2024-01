Мики Рурк събира 1 млн.долара за възстановяването на Херсон (ВИДЕО)

В новогодишно поздравление в профила си в Instagram той отбеляза, че подкрепя инициативата "One World Aid Alliance", чрез която се събират средства за строеж на жилища за херсонци.

Рурк споделя, че следи войната в Украйна и благодарение на асистента си украинец - Дима, родом от град Николаев, и че новата цел, която си е поставил е набирането на 1 милион долара за останалите без дом семейства в освободения от руска окупация Херсон.

Това не е първият път, в който холивудският актьор се включва в инициативи в полза на Украйна - още през април 2022 г., когато руските сили обсаждаха Мариупол, той призоваваше САЩ и НАТО да предоставят на украинската армия оръжие, за да може да защитава успешно страната си. Тогава, отново в Instagram, Рурк написа:

„22 000 възрастни, деца и техните семейства загинаха в Мариупол от безразборните бомбардировки и ракети. Сега, за да направи нещата още по-лоши, Русия изпраща прословутия генерал Александър Дворников. Неговата репутация е добре известна от войната в Сирия, когато той отново избиваше възрастни хора, деца и невоюващи цивилни. Това е един безсърдечен и безмилостен касапин. Всеки ден, всеки ш.бан ден и нощ, смелият и решителен президент на Украйна Зеленски продължава да събира по света оръжията, от които се нуждае, за да защити страната си от този безсмислен кошмар, който се случва денем и нощем в Украйна“.

In his Instagram, Mickey Rourke, a famous American actor, called on the US&NATO to provide Ukraine with as much weapons as possible. He also said Aleksandr Dvornikov, who will now lead Russia's war against Ukraine, is "heartless ruthless butcher" as he had shown this in Syria. pic.twitter.com/3pBuMOlFBt