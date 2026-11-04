Мощно цунами заля Тръмп: Демократите си върнаха Сената, печелят и долната камара на Конгреса (ВИДЕО)

Демократите са на път да поемат контрола над Конгреса в САЩ благодарение на поредица от убедителни победи на междинните избори в цялата страна, с което нанасят сериозен удар на президента Доналд Тръмп - те изместват неговите републикански съюзници в избори на всички нива. Демократичните кандидати спечелиха в райони, отдавна считани за републикански крепости, като превзеха места в Сената в Северна Каролина и дори в Южна Каролина (щата на покойния сенатор Линдзи Греъм), завоюваха и други постове, например този на губернатор на Джорджия, които републиканците държаха от десетилетия.

Тръмп заяви в интервю за The New York Times, че е „абсолютно готов да приеме тези резултати“ и е готов да работи с демократите. „Ще се радваме да работим с тях“, каза той. „Вероятно ще се споразумеем за нещо".

Q: You'll respect the election results, whatever happens? Trump: I will if they're honest elections, yeah. https://t.co/ZVrIhMNqVy — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

Президентът каза след бързото изясняване на изборните резултати, че разгромът на Републиканската партия станал факт заради неговото отсъствие от бюлетината: Първата реакция на Тръмп на изборния разгром: Не бях аз кандидат, че да спечелим.

Демократите печелят Камарата на представителите, печелят и Сената: най-важните победи

Демократическата партия вече завоюва контрола в долната камара на Конгреса - Камарата на представителите, гласи прогнозата по екзитполовете на CNN. Според американската телевизия демократите засега обръщат с 22 места и към момента водят със 206 на 120 (202 на 119 според NYT), като за мнозинство в 435-членната камара са нужни 218 места. Там всички мандати са подложени на вот. Според CNBC демократите ще вземат поне 235 мандата.

С това ще се сложи край на доминацията на Републиканската партия във Вашингтон и ще се постави началото на две години на конфронтация с Доналд Тръмп. Очаква се лидерът на демократите Хакийм Джефрис да стане следващият председател на Камарата на представителите – първият тъмнокож мъж на този пост. "Америка се завръща!", обяви Джефрис, който печели убедително в Ню Йорк - с около 80% подкрепа.

Снимка: Хакийм Джефрис, Getty Images

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В Сената се оспорваха една трета от 100-те места, а според прогнозите на CNN демократите обръщат 7 от тях и вече водят с 53 на 41 към момента на публикуване на материала. В случая на тях са им нужни поне 51 мандата за пълен контрол, защото при 50 на 50 решаващ глас има вицепрезидентът на Щатите. Според NYT Сенатът също вече е в ръцете на Демократическата партия.

Демократите вече спечелиха четири места в Сената в щати, в които Тръмп победи с двуцифрена преднина на президентския вот едва преди две години - Охайо, Тексас, Южна Каролина и Канзас. В Канзас те печелят за първи път от 1932 г.

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Демократите спечелиха изборите и в щата Тексас за първи път от 1994 г. насам. Според прогнозите кандидатът на Демократическата партия Джеймс Таларико ще спечели изборите за Сената там, като ще победи главния прокурор на щата Кен Пакстън, а Шеръд Браун се очаква да надвие досегашния сенатор Джон Хъстед в Охайо. Техните победи следват тези на Ани Андрюс в изборите за Сената в Южна Каролина и на Рой Купър в Северна Каролина. Според прогнозите на AP Браун е четвъртият демократ, който в сряда сутринта наше време е спечелил място в Сената, заемано досега от републиканците.

В тази знакова вечер за партията се прогнозира, че демократите са спечелили и поста на губернатор на Охайо, след като Ейми Актън е победила републиканеца Вивек Рамасвами - бивш кандидат за президент на САЩ.

Снимка: Вивек Рамасвами (вляво), Getty Images

Бившият губернатор от Демократическата партия Рой Купър спечели изборите за Сената в Северна Каролина, според прогнозите на АP, като победи републиканеца Майкъл Уотли и отне мястото, държано досега от републиканците – това е решаваща победа за демократите. Купър, който спечели губернаторския пост както през 2016 г., така и през 2020 г., въпреки че Тръмп триумфира в Северна Каролина, победи бившия председател на Републиканския национален комитет и близък съюзник на президента в надпреварата за заместник на оттеглящия се републикански сенатор Том Тилис.

Тази победа е първата за демократите в изборите за Сената в Северна Каролина от 2008 г. насам. Републиканците бяха намалили разходите си в щата, тъй като Купър поддържаше преднина в проучванията в навечерието на изборния ден.

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Демократичният сенатор Джон Ософ спечели преизбиране в Джорджия, като победи републиканския конгресмен Майк Колинс и донесе решаваща победа за демократите в борбата им за контрол над Сената.

Изборният екип на CNBC прогнозира, че надпреварата за Сената във Флорида между републиканската сенаторка Ашли Муди и кандидатката на демократите Анджи Никсън е твърде оспорвана, за да се определи победител на този етап. Муди беше фаворит за победа според FiftyPlusOne.

Изборите за губернатори

Тази година в 36 щата се провеждат и избори за губернатор, включително в повечето от „колебаещите се“ щати, които имат решаващо значение за посоката, в която се развива политиката на страната.

Според NBC демократите печелят в Калифорния, Тексас, Ню Йорк, Масачузетс, Илинойс, Джорджия, Айова, Пенсилвания, Охайо, Уисконсин, Роуд Айлънд, Кънектикът, Колорадо, Ню Мексико, Хаваи.

Републиканците печелят във Флорида, Оклахома, Арканзас, Южна Каролина, Южна Дакота, Уайоминг, Върмонт.

Според данните на CNBC демократите водят с 23 на 13 в тази битка.

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Сериозна финансова кампания на Тръмп и Мъск отиде в блатото

Снимка: Getty Images

Илон Мъск и основният т.нар. супер-PAC на Доналд Тръмп са инвестирали значително над 770 милиона долара в републиканците през този цикъл на междинните избори, а не 643 милиона долара, което е занижена оценка. Мъск е дарил 474 милиона долара, съобщи NYT. MAGA Inc. на Тръмп е отчела разходи в размер на 300,5 милиона долара към 14 октомври, съобщи CNBC.

The New York Times отчита оповестените дарения на Мъск към федерални и щатски групи от 1 януари 2025 г. насам, позовавайки се на данни от Федералната избирателна комисия. Около 216 милиона долара са отишли за неговия собствен America PAC. Той е дарил 168 милиона долара на „Senate Leadership Fund“ и 30 милиона долара на „Congressional Leadership Fund“. Още 44 милиона долара са отишли за други републикански групи, а 16 милиона долара – за щатски групи.

Други изчисления се различават леко в зависимост от крайната дата. OpenSecrets отчете над 445 милиона долара, а The Guardian съобщи за 483 милиона долара.

MAGA Inc. отчете 300,5 милиона долара изплатени средства към 14 октомври и 164,3 милиона долара, които все още са в банката, съобщи CNBC. Тя е превела 200 милиона долара на „No Going Back PAC“ и 25 милиона долара на „Safety & Affordability PAC“.

Тръмп написа на 20 октомври, че ще похарчи „над 400 милиона долара“ до деня на изборите, съобщи USA Today. 474 милиона долара от Мъск плюс 300,5 милиона долара от MAGA Inc. дават общо около 775 милиона долара, като се очакват и по-късни отчети. Като се прибавят и 400-те милиона долара на самия Тръмп, общата сума надхвърля 870 милиона долара.

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