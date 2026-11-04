Няма червена (републиканска) вълна. Не мисля, че ще вземем по 5000 долара (ВИДЕО)

Думите от заглавието са на водещия на Fox News Джеси Уотърс - с тях той де факто се подигра на американския президент Доналд Тръмп, който обещаваше по 5000 долара на всеки пълнолетен избирател, ако републиканците спечелят пак двете камари на Конгреса. Те, обаче, губят и двете:
- Тръмп не спира да обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса (ВИДЕО)
- Мощно цунами заля Тръмп: Демократите си върнаха Сената, печелят и долната камара на Конгреса (ВИДЕО)
Fox News Host Jesse Watters: It’s not a red wave. I don’t think we’re gonna get our $5,000 checks. https://t.co/dFB9GlyoWl— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026
Самият Тръмп "разлюби" Fox News - медиен бастион на републиканците и като цяло с положителна редакционна политика към Тръмп. В Truth Social американският президент заклейми Fox, защото много отразявала демократите. И буквално злобее - много хора вече не гледали тази телевизия, а я гледали преди това:
Trump is angry with Fox News. https://t.co/4oleejO03E— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026
Trump attacks Fox News’s election-night poll, calling its questions insulting and every answer “BULLSHIT!” https://t.co/M9jIPvgiNB— Clash Report (@clashreport) November 3, 2026