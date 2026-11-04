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Няма червена (републиканска) вълна. Не мисля, че ще вземем по 5000 долара (ВИДЕО)

04 ноември 2026, 6:56 часа 912 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Няма червена (републиканска) вълна. Не мисля, че ще вземем по 5000 долара (ВИДЕО)

Думите от заглавието са на водещия на Fox News Джеси Уотърс - с тях той де факто се подигра на американския президент Доналд Тръмп, който обещаваше по 5000 долара на всеки пълнолетен избирател, ако републиканците спечелят пак двете камари на Конгреса. Те, обаче, губят и двете:

Самият Тръмп "разлюби" Fox News - медиен бастион на републиканците и като цяло с положителна редакционна политика към Тръмп. В Truth Social американският президент заклейми Fox, защото много отразявала демократите. И буквално злобее - много хора вече не гледали тази телевизия, а я гледали преди това:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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