Почина създател на "Новичок"

Владимир Углев, един от създателите на нервнопаралитичното вещество "Новичок", е починал на 80-годишна възраст на 26 октомври. За това съобщи изданието The Insider. Углев е консултирал The Insider при изготвянето на разследвания относно използването на "Новичок" от руските разузнавателни служби. Именно това вещество бе използвано за отравянето на Алексей Навални през 2020 г. Още: Отрова във въздуха има: Създателят на "Новичок" с предупреждение за горящата рафинерия в Туапсе. Друга руска рафинерия пак гори (ВИДЕО)

През последните години той е живял в Анапа.

Кой е Владимир Углев?

Името му става известно през 2018 г., когато биохимикът дава поредица от интервюта за медиите след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Обединеното кралство. През 2020 г., когато политикът Алексей Навални бе отровен с "Новичок", Углев отново предоставя подробни коментари пред различни медии относно свойствата на токсина.

През 1975 г. завършва Руския химико-технологичен университет "Д. И. Менделеев" със специалност "Химия и технология на биологично активните вещества". В периода 1975-1990 г. работи като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология (ГосНИИОХТ) - институция, която е участвала в разработването на отровата.

Преди официалното унищожаване на химическите оръжия, 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната - разположен в Саратовска област - е участвал в създаването и разработването на вещества от типа "Новичок". Именно там Углев работи по разработването на първите агенти от типа "Новичок" до 1990 г. "Новичок" е общо наименование на група силно токсични нервно-паралитични вещества, забранени от Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО).

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