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По-лошият дубликат на Тръмп загуби разгромно в Охайо

04 ноември 2026, 6:33 часа 1259 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
По-лошият дубликат на Тръмп загуби разгромно в Охайо

Демократката Ейми Актън спечели изборите за губернатор в американския щат Охайо, побеждавайки подкрепяния от президента Доналд Тръмп републиканец Вивек Рамасвами. Актън, която е лекар по професия, ще стане първата жена губернатор в историята на щата и първият представител на Демократическата партия на този пост от 20 години. Тя постигна победата въпреки похарчените над 100 милиона долара срещу кандидатурата ѝ.

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Рамасвами е милиардер, натрупал състоянието си в биотехнологичния сектор, и бивш кандидат за президентската номинация на Републиканската партия през 2024 г.

По време на предизборната си кампания Актън постави акцент върху достъпността на стоките и услугите и подобряването на достъпа до здравеопазване. Тя се стремеше да привлече избирателите от работническата и средната класа, като често разказваше за трудното си детство в Охайо, през част от което е била бездомна, а една зима дори е живяла в палатка.

Предизборната кампания беше белязана от скандал, след като през последния месец Рамасвами излъчи реклама с участието на майката на Актън, с която кандидатката на демократите не поддържа отношения. Във видеото майка ѝ я обвинява, че лъже за детството си, и призовава избирателите да не гласуват за нея. Рекламата предизвика остри критики на национално равнище както от демократи, така и от републиканци. Преди десетилетия майката на Актън е загубила родителските права над децата си, след като срещу съпруга ѝ, който е бил доведен баща на Актън, е повдигнато обвинение, че я е изнасилил като дете.

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Победата на Актън е значителен успех за демократите в Охайо, който някога беше един от ключовите щати с оспорвана надпревара между двете партии, но през последните години се ориентира трайно към републиканците.

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избори САЩ Охайо Вивек Рамасвами Ейми Актън
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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