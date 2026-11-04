Очакваният провал на Тръмп и републиканците за Конгреса: Загубиха дори щата на Линдзи Греъм

За пръв път от 28 години, Демократичната партия успя да спечели място в Сената от Южна Каролина - това предават всички големи републикански медии. От там досега сенатор беше покойният вече Линдзи Греъм - републиканец и сериозен поддръжник на американския президент Доналд Тръмп.

Греъм заемаше мястото в Сената на Южна Каролина до 2026 г. След смъртта му сестра му Дарлийн Греъм, лично избрана от Доналд Тръмп да замести брат си, се кандидатира за номинацията на републиканците. Тя обаче беше победена от демократката Ани Андрюс.

Също така, според предварителните резултати, кандидатът на демократите Адам Хамилтън води в традиционно "червения" Канзас, пред републиканеца Роджър Маршал. А Джеймс Таларико има 90% шанс да спечели номинацията за Сената в Тексас, побеждавайки републиканеца Кен Пакстън - именно за Тексас Тръмп особено силно "плюеше", наред с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

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Съгласно прогнозата на CBS, до момента демократите печелят 216 места в Камарата на представителите, което е само с 2 по-малко от мнозинство - и както върви е ясно, че ще успеят да превземат камарата.

Междувременно Тръмп реагира на изборния процес. Говорител на Белия дом отбеляза, че самият Тръмп не е в бюлетината и че неговите избиратели са демонстрирали своята активност, когато се е кандидатирал за поста - въпреки че президентът на САЩ призоваваше поддръжниците си през цялата кампания да гласуват, сякаш той е в бюлетината, заявявайки в понеделник вечерта: "Представете си, че съм в бюлетината". В Truth Social той написа, че републиканците щели да спечелят, ако е сложен действително в бюлетината.

Говорителят обясни, че избирателите на демократите ще съжаляват за избора си, когато цените на бензина паднат след края на войната с Иран, оставяйки ги само с група "либерални екстремистки демократи". Той каза, че независимо как ще завърши тази изборна нощ, решимостта на Тръмп да спре "радикалната левица" само ще се засили, добавяйки: "Затегнете коланите".

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