Исторически пробив: Демократите нанесоха тежък удар на Тръмп в Тексас

Джеймс Таларико спечели надпреварата за място в Сената на САЩ от Тексас, след като победи подкрепяния от президента Доналд Тръмп републиканец Кен Пакстън. Тази победа слага край на 32-годишната серия от загуби на демократите в щата и дава значителен тласък на партията в борбата за контрол над Сената. Това представлява впечатляващ пробив за демократите в щат, в който републиканците отдавна доминират. Тръмп спечели в щата с преднина от 14 процентни пункта на президентските избори през 2024 г. А Илон Мъск наля 200 млрд. долара в кампанията на Пакстън.

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Пакстън, който е главният прокурор на Тексас, беше в центъра на редица скандали, сред които процедура по импийчмънт през 2023 г. и дело за измама с ценни книжа.

Таларико, който е дългогодишен член на щатския законодателен орган, преодоля огромна разлика във финансирането в най-скъпата надпревара за Сената през този изборен цикъл.

BREAKING: Democrat James Talarico defeats Republican Ken Paxton in Texas’s Senate race, flipping a Republican-held seat in the country’s largest red state. Talarico becomes the first Democrat to win a Senate race in Texas since 1988. Source: DDHQ https://t.co/SEbsl7g6if — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Републиканците похарчиха над 316 милиона долара, за да се опитат да запазят мястото.

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Републиканският сенатор Джон Корнин беше отстранен във втория тур на първичните избори, след като Тръмп подкрепи Пакстън. Републиканските лидери обаче считаха Корнин за по-силния кандидат. Пакстън използва позицията си на главен прокурор на щата, за да заведе над 100 съдебни дела срещу администрацията на бившия президент Джо Байдън.