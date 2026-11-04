Безкрайните петродолари на Путин удариха на камък в Украйна заради една неподозирана причина

Основният урок от войната в Украйна е един - парите не решават всичко. С пари можете да си наемете военни по договор, да платите за софтуер, да внесете чипове през трети страни и да изгорите стотици милиарди долари докато утилизирате собствената си армия - това, което направи Русия. С пари можете да си купите всичко, освен едно - готовността на една нация да умре за свободата и дома си. Това са думи на блогъра Шахин Шамин от негова публикация във Фейсбук. И той добавя още следното:

Когато от едната страна на везните сложите тъпите сметки на един военен по договор ("Ще отида, защото плащат 200 000, а трябва да изплащам ипотека"), а от другата страна стои изборът на цял един народ ("Или ще издържим, или няма да ни има"), тогава всичките ви предварителни изчисления се сриват.

Обикновената логика казва: "Съпротивата е безсмислена; те имат повече техника и пари, така че се предайте". Но вместо това сработва един съвсем друг механизъм - този на националното достойнство и вътрешната сила, която не може да бъде изчислена, купена или унищожена от никакви трилиони, получени от петрола.

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Войната показа, че една империя с безкраен бюджет може да изгори ресурсите си до нула и пак да не постигне нищо. Защото нация, която избира свободата, винаги ще бъде по-силна от наемниците, които воюват за пари.

Талисманът на украинските сапьори, кучето Патрон, се ожени

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI