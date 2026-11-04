Първата реакция на Тръмп на изборния разгром: Не бях аз кандидат, че да спечелим

"Не бях в бюлетината - ако бях, щяхме да спечелим като ВЪЛНА Благодаря ви за вниманието към този въпрос". Думи на американския президент Доналд Тръмп, докато идващите нови и нови данни от броенето и екзитполовете в големите американски телевизии сочат, че той и републиканците губят целия Конгрес - и Камарата на представителите, и Сената. Тръмп написа думите в своята социална мрежа Truth Social, повтори ги и пред The New York Times - медия, която периодично напада и хули - ОЩЕ: По-лошият дубликат на Тръмп загуби разгромно в Охайо

BREAKING: Trump: I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. https://t.co/FSThwTQ05V — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

NBC News projects Democrats are currently on track to win 244 seats in the U.S. House of Representatives. https://t.co/HHzvZnp28W — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Актуален сега е въпросът дали Тръмп ще признае резултатите - припомняме, че той каза, че ще го направи, "ако са честни":

Q: You'll respect the election results, whatever happens? Trump: I will if they're honest elections, yeah. https://t.co/ZVrIhMNqVy — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

Иначе протежето на Тръмп в Камарата на представителите - досегашният ѝ председател Майк Джонсън, не скри разочарованието си със смешните думи: "Всеки американец е разочарован от резултатите тази нощ. Аз съм също разочарован, но никога няма да сме обезкуражени". И надъхване - резултатите не значели, че републиканците трябвало да се откажат - имали още много работа, изходът от една изборна нощ нищо не променял. Джонсън е човекът, който в периода 2023-2024 година забави със 7 месеца над 60 млрд. долара пакет помощ за Украйна и това промени хода на войната, тъй като украинците загубиха Авдеевка - една от основните причини беше липсата на достатъчно боеприпаси в онзи момент. Загубата доведе дотам за 3 години руснаците да напреднат с около 40 километра на запад и сега се бият за Добропиля, Покровското направление:

U.S. House Speaker Mike Johnson: I am disappointed too. https://t.co/uAUx6acNxH — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

U.S. House Speaker Mike Johnson: Our job is nowhere close to being finished yet. The outcome of an election doesn't change that a bit. https://t.co/HjRztdvBLO — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

"Америка се завърна" - накратко посланието от Хакийм Джефрис, досегашният лидер на демократите в Камарата на представителите - Още: Исторически пробив: Демократите нанесеха тежък удар на Тръмп в Тексас

Hakeem Jeffries: America is back! https://t.co/ZYoXmkzjaC — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026