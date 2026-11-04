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Първата реакция на Тръмп на изборния разгром: Не бях аз кандидат, че да спечелим

04 ноември 2026, 6:47 часа 1316 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първата реакция на Тръмп на изборния разгром: Не бях аз кандидат, че да спечелим

"Не бях в бюлетината - ако бях, щяхме да спечелим като ВЪЛНА Благодаря ви за вниманието към този въпрос". Думи на американския президент Доналд Тръмп, докато идващите нови и нови данни от броенето и екзитполовете в големите американски телевизии сочат, че той и републиканците губят целия Конгрес - и Камарата на представителите, и Сената. Тръмп написа думите в своята социална мрежа Truth Social, повтори ги и пред The New York Times - медия, която периодично напада и хули - ОЩЕ: По-лошият дубликат на Тръмп загуби разгромно в Охайо

Актуален сега е въпросът дали Тръмп ще признае резултатите - припомняме, че той каза, че ще го направи, "ако са честни":

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Иначе протежето на Тръмп в Камарата на представителите - досегашният ѝ председател Майк Джонсън, не скри разочарованието си със смешните думи: "Всеки американец е разочарован от резултатите тази нощ. Аз съм също разочарован, но никога няма да сме обезкуражени". И надъхване - резултатите не значели, че републиканците трябвало да се откажат - имали още много работа, изходът от една изборна нощ нищо не променял. Джонсън е човекът, който в периода 2023-2024 година забави със 7 месеца над 60 млрд. долара пакет помощ за Украйна и това промени хода на войната, тъй като украинците загубиха Авдеевка - една от основните причини беше липсата на достатъчно боеприпаси в онзи момент. Загубата доведе дотам за 3 години руснаците да напреднат с около 40 километра на запад и сега се бият за Добропиля, Покровското направление:

"Америка се завърна" - накратко посланието от Хакийм Джефрис, досегашният лидер на демократите в Камарата на представителите - Още: Исторически пробив: Демократите нанесеха тежък удар на Тръмп в Тексас

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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