Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Тръмп пак започна да си противоречи и не знае какво иска: Няма да атакува Иран, но може и да го направи

04 ноември 2026, 6:20 часа 1084 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп пак започна да си противоречи и не знае какво иска: Няма да атакува Иран, но може и да го направи

САЩ нямат непосредствени планове за удари срещу Иран, заяви Доналд Тръмп, като по този начин отхвърли спекулациите. В интервю за "Файненшъл Таймс" (FT) във вторник, американският президент даде да се разбере, че за момента е доволен от позициите на САЩ, но и загатна, че е готов за още военни действия, ако се наложи. "Получаваме всичко, което искаме", каза Тръмп в шестминутно телефонно интервю. Още: Републиканците са шокирани от последната реч на Тръмп: 1 час говори за тръбите в басейна си

Напълно готов за всичко

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Запитан за ясните намеци на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че по-късно тази седмица ще има атака, Тръмп отговори: "Аз съм готов, ние сме готови. Напълно сме подготвени за действие, ако се наложи, но може и да няма причина за това."

Централното командване на САЩ има план да удари Иран още в сряда, след междинните избори в САЩ. Това съобщава The New York Times, като цитира свои източници.

Времето за действие е ограничено, се казва в доклада.

Някои членове на кабинета искат повече време за санкции и блокада на САЩ, заявявайки, че икономическият натиск в крайна сметка ще свали иранското правителство.

Други официални лица не виждат неговия колапс без по-нататъшни удари, се казва в доклада.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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