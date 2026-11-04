Схемата, с която Барселона и Ювентус финтираха финансовия феърплей

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Безспорно футболът се превърна в един от най-големите бизнеси в световен мащаб през последните години. Както при всеки друг бизнес - и този си има регулации. Може би най-популярната от тях е тази за финансовия феърплей. Най-просто обяснено, той следи за баланса между изхарчените и спечелените от клубовете пари за съответния отчетен период. Но през 2020 г., когато и Барселона, и Ювентус бяха близо до това да си имат проблеми с финансовия феърплей, те сключиха доста съмнителна сделка, с която да решат казусите си.

Барселона и Ювентус бяха пред сериозни проблеми

В периода от юни 2019 г. до юни 2020 г., Барселона и Ювентус похарчиха доста пари. Само за входящи трансфери, през сезон 2019/20 каталунците изхарчиха 304 милиона евро. А "бианконерите" се разделиха с 235 евро за нови попълнения. Но и двата клуба имаха голям проблем - отчетната година приключваше на 30 юни, а те не бяха балансирали добре счетоводните си книги и това щеше да доведе до проблеми с финансовия феърплей.

Барса и Юве осъществиха съмнителна сделка

И тогава, на 29 юни, 2020 г., Барселона и Ювентус си стиснаха ръцете за една от най-съмнителните сделки в историята на футгбола. Артур Мело премина от "блаугранас" при "бианконерите" срещу 72 милиона евро, Миралем Пянич пое в обратната посока срещу 60 милиона евро. На пръв поглед съвсем нормална сделка - Барселона имаше нужда от опит, а Ювентус подмладяваше състава си. Но зад тези трансфери се крие нещо много по-дълбоко.

Барселона и Ювентус записаха големи печалби

Всичко се корени в капиталовите печалби. Когато един клуб продаде определен играч, всички пари от трансферната сума се вписват в съответния отчетен период. А средствата, които са похарчени за закупуването на друг играч, се разпределят поравно между годините, за които той е подписал договор. Така и Барселона, и Ювентус, успяха да осчетоводят по-големи печалби, без да увеличават много цифрите на харчовете си.

Барса и Юве бяха завишили цените на Артур Мело и Миралем Пянич

До тук все още нищо нередно. На практика Ювентус доплати 12 милиона евро за играч, който все още не се е доказал напълно, но има потенциал и е с 6 години по-млад. А Барселона се сдоби с доказан полузащитник, който да помогне в развитието на иначе младия отбор. Но 72 милиона евро и 60 милиона евро далеч не се доближаваха до реалните цени на Артур Мело и Миралем Пянич. Точно тук е проблемът. Барса и Юве изкуствено надуха цените на футболистите, за да оправят сметките си. И въпреки че разликата между сумите беше едва 12 милиона евро и самите клубове не загубиха много, те навредиха на кариерите на играчите.

Артур почти не играеше за Барселона

Важно е да се подчертае, че тогава целият свят се намираше във финансова криза, породена от COVID-19. А и в чисто спортно-технически план двамата футболсити не струваха толкова, колкото беше платено за тях. Артур Мело прекара половината сезон 2019/20 или в лазарета, или на пейката. Той записа 28 мача за Барселона във всички тунрири, като вкара 4 гола и даде 4 асистенции. Но за тези 28 срещи той изигра общо 1 541 минути - средно по 55 минути на мач.

Пянич вървеше към края на кариерата си

Сезонът на Пянич беше по-добър. Той записа 43 мача за Ювентус, в които вкара 3 гола и даде 8 асистенции. Но все пак, тогава на 30 години и с очевиден спад във формата, босненецът със сигурност не струваше 60 милиона евро. Не и за тогавашния пазар. А оправданието на президента на Барселона по онова време - Хосеп Мария Бартомеу, за високата цена на Артур Мело беше оценката му в сайта "transfermarkt". Тогава тя се равняваше на 56 милиона евро.

Барселона и Ювентус съсипаха кариерите на собствените си футболисти

Въпреки че свършиха добра работа на Барселона и Ювентус от финансова гледна точка, Артур и Пянич се провалиха в спортен план. Бразилецът се превърна в едно от най-скъпите разочарования на "бианконерите", като изигра 63 мача за тях, в които вкара 1 гол и даде 1 асистенция. Той прекара периоди под наем в Ливърпул, Фиорентина, Жирона и Гремио под наем, преди да премине в Сантош за постоянно през лятото на 2026 г. срещу 4 милиона евро.

Историята на Миралем Пянич също не е с по-добър край. Той записа едва 30 мача за Барселона, в които се отчете само с 3 жълти картона. Последва период под наем в Бешикташ, след което халфът напусна "Камп Ноу" в посока ОАЕ. Игра 1 сезон за ЦСКА Москва, след което сложи край на кариерата си в края на 2025 г.

Автор: Николай Илиев

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