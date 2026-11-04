Първи данни от САЩ: Демократите отново печелят във Вирджиния и Джорджия (ВИДЕО)

Демократът Марк Уорнър печели преизбиране в Сената на САЩ във Вирджиния. Така той осигури първата голяма победа на партията през вечерта на изборите. В останалите щати по източното крайбрежие вече започнаха да затварят избирателните секции. Първите по-достоверни данни се очаква да стана ясни сутринта.

Минути по-късно стана ясно и кой почти сигурно ще е сенатор от още един щат - Джорджия. Там отново печелят демократите - Джон Ософ е преизбран в Сената на САЩ.

Още: Тръмп: Резултатите на републиканците на изборите ще бъдат по-добри от очакваното

На изборите ще бъдат разпределени всичките 435 места в Камарата на представителите и 35 от общо 100 места в Сената. Американците ще избират и губернатори в 36 щата, както и хиляди представители на местната власт.

Midterm congressional elections are taking place in the US today. Meanwhile, Trump stated that if people in the US ever get tired of him, he will move to Israel and become prime minister because his approval rating there is 99%. https://t.co/A8Ose61XzE — WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2026

В момента Републиканската партия контролира и двете камари на Конгреса. За да си осигурят мнозинство, демократите трябва да спечелят поне три допълнителни места в Камарата на представителите и четири в Сената, където републиканците разполагат с предимство от 53 срещу 47 места.

Още: Републиканците са шокирани от последната реч на Тръмп: 1 час говори за тръбите в басейна си

Според Ройтерс социологическите проучвания и независимите политически анализатори дават предимство на демократите в надпреварата за Камарата на представителите, докато битката за Сената остава оспорвана.

Последното проучване на Ройтерс/Ipsos, приключило в понеделник, показва, че 46% от регистрираните избиратели предпочитат демократите срещу 38% за републиканците. Преднината от осем процентни пункта обаче е по-малка от отчетените 11 пункта седмица по-рано. Националното проучване не отразява непременно резултатите в отделните щати и избирателни райони.

Още: Европа да не отваря шампанското: Загуба за Тръмп в САЩ ще се превърне в кошмар за нея

Одобрението за работата на Доналд Тръмп остава близо до исторически най-ниските си стойности. Едва 32% от анкетираните подкрепят действията на президента, показва проучването.

Основните притеснения на избирателите са свързани с високите цени, инфлацията и икономическата несигурност. Войната с Иран, започнала през февруари, доведе до рязко поскъпване на горивата, докато митническата политика на администрацията допълнително засилва натиска върху потребителите.

Още: Тръмп преди междинните избори: Това е най-важният вот в нашия живот