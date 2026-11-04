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Първи данни от САЩ: Демократите отново печелят във Вирджиния и Джорджия (ВИДЕО)

04 ноември 2026, 2:27 часа 1095 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Първи данни от САЩ: Демократите отново печелят във Вирджиния и Джорджия (ВИДЕО)

Демократът Марк Уорнър печели преизбиране в Сената на САЩ във Вирджиния. Така той осигури първата голяма победа на партията през вечерта на изборите. В останалите щати по източното крайбрежие вече започнаха да затварят избирателните секции. Първите по-достоверни данни се очаква да стана ясни сутринта. 

Минути по-късно стана ясно и кой почти сигурно ще е сенатор от още един щат - Джорджия. Там отново печелят демократите - Джон Ософ е преизбран в Сената на САЩ.

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На изборите ще бъдат разпределени всичките 435 места в Камарата на представителите и 35 от общо 100 места в Сената. Американците ще избират и губернатори в 36 щата, както и хиляди представители на местната власт. 

В момента Републиканската партия контролира и двете камари на Конгреса. За да си осигурят мнозинство, демократите трябва да спечелят поне три допълнителни места в Камарата на представителите и четири в Сената, където републиканците разполагат с предимство от 53 срещу 47 места.

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Според Ройтерс социологическите проучвания и независимите политически анализатори дават предимство на демократите в надпреварата за Камарата на представителите, докато битката за Сената остава оспорвана.

Последното проучване на Ройтерс/Ipsos, приключило в понеделник, показва, че 46% от регистрираните избиратели предпочитат демократите срещу 38% за републиканците. Преднината от осем процентни пункта обаче е по-малка от отчетените 11 пункта седмица по-рано. Националното проучване не отразява непременно резултатите в отделните щати и избирателни райони.

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Одобрението за работата на Доналд Тръмп остава близо до исторически най-ниските си стойности. Едва 32% от анкетираните подкрепят действията на президента, показва проучването.

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Основните притеснения на избирателите са свързани с високите цени, инфлацията и икономическата несигурност. Войната с Иран, започнала през февруари, доведе до рязко поскъпване на горивата, докато митническата политика на администрацията допълнително засилва натиска върху потребителите.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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