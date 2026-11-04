Демократите с важни победи на изборите в Пенсилвания

Демократът Боб Брукс победи досегашния конгресмен от Републиканската партия Райън Макензи на произведените избори в американския щат Пенсилвания. По този начин демократите печелят място в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, досега заемано от републиканците, в един от ключовите щати, в които се води оспорвана надпревара на президентските избори, отбеляза Reuters. Брукс е председател на профсъюз на пожарникарите в Пенсилвания.

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Избирателният район на Макензи е един от четирите в щата, в които демократите се надяваха да отнемат места на републиканците на тазгодишните избори. На президентските избори през 2024 г. Доналд Тръмп спечели в този район с преднина от три процентни пункта.

На национално равнище демократите трябва да спечелят с четири места повече от републиканците, за да си осигурят мнозинство в Камарата на представителите.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро – демократ, избран за пръв път на поста през 2022 г. след близо две десетилетия в щатската политика, спечели надпреварата за губернатор в Пенсилвания.

Кандидатурата на Шапиро за втори мандат бе съпроводена и от засилени спекулации, че той ще се кандидатира за президент през 2028 г. – предположения, подхранени и от факта, че той открито критикуваше митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, както и мерките в сферата на имиграционната политика.